GNW-News: Bitget verwandelt den Kryptohandel mit GetAgent in eine intelligente Konversation

^VICTORIA, Seychellen, July 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget (https://www.bitget.com/), die führende Kryptowährungsbörse und Web3- Unternehmen, freut sich, GetAgent offiziell vorzustellen, einen neuen KI- gestützten Trading-Assistenten, der die Interaktion der Nutzer mit dem Kryptomarkt vereinfachen und ihnen das Verständnis erleichtern soll. Durch die Kombination fortschrittlicher KI mit Echtzeit-Marktdaten und Trading-Tools ist GetAgent darauf ausgelegt, komplexe Entscheidungsprozesse in einen einfachen Chat zu verwandeln. GetAgent wurde für das schnelllebige Trading-Umfeld von heute entwickelt und vereint sofortige Einblicke, Echtzeit-Nachrichten, technische Analysen und die Ausführung von Trades in einer einzigen, nahtlosen Konversation. Nach einer erfolgreichen Vorabphase ist der KI-Assistent nun offiziell live und bietet Nutzern maßgeschneiderte technische Signale, Marktstimmungen und datengestützte Analysen in der sich ständig verändernden Kryptolandschaft. GetAgent verfolgt dynamisch Preisbewegungen in Echtzeit und passt seine Antworten basierend auf der Trading-Historie, den Präferenzen und den Beobachtungslisten des Benutzers an. Wenn beispielsweise Indikatoren wie der RSI kritische Werte erreichen oder eine Trendumkehr erkannt wird, meldet der Assistent die Chance oder das Risiko umgehend. Durch die Umwandlung komplexer Daten in verwertbare Informationen ermöglicht GetAgent den Nutzern, schnellere und intelligentere Trading-Entscheidungen zu treffen, ohne dass umfangreiche manuelle Analysen erforderlich sind, wodurch erfahrene und unerfahrene Trader gleichermaßen auf Augenhöhe agieren können. Durch die Überwachung von Kryptotrends und Preisbewegungen rund um die Uhr reduziert GetAgent den Zeitaufwand für den Wechsel zwischen verschiedenen Tools und Quellen und unterstützt Trader dabei, schneller zu reagieren und präziser zu handeln. Mit jeder Eingabe passt sich GetAgent an die Handelsmuster, Vermögenswerte und Präferenzen des Nutzers an und stellt so sicher, dass die Einblicke und Benachrichtigungen für jeden Trader personalisiert sind. Der Assistent wird außerdem weiterentwickelt und um weitere Integrationen, anpassbare Einstellungen und Unterstützung für zukünftige Anlageklassen erweitert. ?KI prägt eine neue Ära des Tradings - effizienter, informierter und benutzerorientierter. GetAgent nimmt Ihnen den Stress der Datenauswertung ab und liefert Erkenntnisse, die sowohl unerfahrenen als auch erfahrenen Händlern helfen, schneller, intelligenter und mit größerer Klarheit zu handeln. Stellen Sie sich das wie ChatGPT vor, jedoch speziell für den Krypto-Handel entwickelt", sagte Gracy Chen, CEO von Bitget. Mit dem offiziellen Start steht GetAgent nun ausgewählten Nutzern mit Einladungscodes zur Verfügung. Trader aller Erfahrungsstufen sind eingeladen, KI für intelligenteres, einfacheres und schnelleres Krypto-Trading zu nutzen. GetAgent ist die neueste Ergänzung der wachsenden Produktpalette von Bitget, die sich auf die Vereinfachung der Benutzererfahrung ohne Leistungseinbußen konzentriert. Im Januar 2025 führte Bitget Bitget Seed (https://www.bitget.com/blog/articles/bitget-ai-token-listing) ein, eine KI- gestützte Plattform, die darauf ausgelegt ist, Web3-Kryptoprojekte in der Frühphase mit hohem Wachstumspotenzial zu identifizieren. Die Produkteinführung steht im Einklang mit der Strategie von Bitget, neue Technologien wie KI mit einer zugänglichen Trading-Infrastruktur zu verbinden und so die Lücke zwischen On-Chain-Innovationen und alltäglichen Nutzern zu schließen. Um sich den Zugang zu sichern und mehr zu erfahren, klicken Sie bitte hier (https://www.bitget.com/events/bitget-getagent). 