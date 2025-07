Nagel: Grund zu vorsichtigem Optimismus mit Blick auf deutsche Wirtschaft

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Bundesbank hält ein leichtes Wachstum der deutschen Wirtschaft im laufenden Jahr für möglich.

"Unter Berücksichtigung der stärker als erwarteten Wachstumszahlen im ersten Quartal erscheint ein leichter Anstieg im Jahresvergleich möglich", sagte Bundesbank-Chef Joachim Nagel am Montag laut Redemanuskript in Tallinn. Dies würde jedoch immer noch drei Jahre in Folge mit geringem Wachstum bedeuten, fügte er hinzu. Die Bundesbank-Prognose vom Juni 2025 geht davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr mehr oder weniger stagnieren wird.

"Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die deutsche Wirtschaft kurzfristig mit erheblichem Gegenwind zu kämpfen hat", sagte der Bundesbank-Chef. Dennoch gebe es Anlass zu vorsichtigem Optimismus für die Zukunft. Nagel hatte bei früherer Gelegenheit gesagt, nach dem überraschend kräftigen Wachstum von 0,4 Prozent im ersten Quartal sei ein leichtes Plus im Gesamtjahr "gut möglich".

