ADC Therapeutics kündigt geplantes öffentliches Zeichnungsangebot an

ADC Therapeutics SA (NYSE:ADCT), ein im Bereich der späten klinischen Forschung tätiges Biotechnologieunternehmen mit Schwerpunkt auf Onkologie und Vorreiter in der Entwicklung und Vermarktung von hochwirksamen und zielgerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten für die Behandlung von Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren, gab heute den Start eines geplanten garantierten öffentlichen Zeichnungsangebots von 5.500.000 Stammaktien bekannt. Bestimmte bestehende Aktionäre gehen davon aus, dass sie den Underwritern eine 30-Tage-Option zum Kauf von bis zu 825.000 zusätzlichen Stammaktien einräumen werden. ADC Therapeutics wird keine Erlöse aus dem Verkauf solcher Aktien durch die verkaufenden Aktionäre erhalten. Das Angebot unterliegt Markt- und anderen Bedingungen, und es kann keine Zusicherung gegeben werden, ob und wann dieses Angebot abgeschlossen werden kann.

Morgan Stanley, BofA Securities und Cowen agieren gemeinschaftlich als Konsortialführer für das Angebot.

Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts. Exemplare des vorläufigen Prospekts im Zusammenhang mit dem Angebot sind erhältlich bei Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, USA oder per E-Mail an prospectus@morganstanley.com; bei BofA Securities, Inc., NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte, NC 28255-0001, USA; Attn: Prospectus Department oder per E-Mail an dg.prospectus_requests@bofa.com; oder bei Cowen and Company, LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, Attn: Prospectus Department, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, USA; telefonisch unter +1 (833) 297-2926 oder per E-Mail an PostSaleManualRequests@broadridge.com.

Es wurde eine Registrierungserklärung bezüglich dieser Wertpapiere bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht, die jedoch noch nicht wirksam geworden ist. Diese Wertpapiere dürfen nicht verkauft und es dürfen keine Kaufangebote dafür angenommen werden, bevor die Registrierungserklärung wirksam geworden ist. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch die Einholung eines Kaufangebots dieser Wertpapiere dar. Die Wertpapiere dürfen auch nicht in einem Staat oder Rechtsraum verkauft werden, in denen ein solches Angebot, eine solche Einholung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung dieser Wertpapiere gemäß den Wertpapiergesetzen des betreffenden Staats oder Rechtsraums ungesetzlich wären. Alle Angebote, Einholungen bzw. Angebote zum Kauf oder Verkäufe von Wertpapieren erfolgen gemäß den Registrierungsanforderungen des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung. Es besteht weder die Absicht noch die Genehmigung, Wertpapiere von ADC Therapeutics SA, wie z. B. Stammaktien, direkt oder indirekt in der Schweiz oder in die Schweiz im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes („FidleG“) öffentlich anzubieten, zu bewerben, zu verkaufen oder anzupreisen. Diese Wertpapiere werden weder an der SIX Swiss Exchange noch an einem anderen zugelassen Handelsplatz (Börse oder multilaterales Handelssystem) in der Schweiz notiert oder zum Handel zugelassen. Weder dieses Dokument noch irgendein anderes Angebot oder Marketingmaterial in Bezug auf diese Wertpapiere, wie z. B. die Stammaktien, stellt derzeit oder künftig einen Prospekt im Sinne des FidleG dar, und weder dieses Dokument noch irgendein anderes Angebot oder Marketingmaterial in Bezug auf die Stammaktien stellt einen Prospekt im Sinne des FidleG dar, und weder dieses Dokument noch irgendein anderes Angebot oder Marketingmaterial in Bezug auf die Stammaktien darf in der Schweiz öffentlich vertrieben oder auf andere Art öffentlich verfügbar gemacht werden.

Über ADC Therapeutics

ADC Therapeutics SA (NYSE:ADCT) ist ein im Bereich der späten klinischen Forschung tätiges Biotechnologieunternehmen mit Schwerpunkt auf Onkologie und Vorreiter bei der Entwicklung und Vermarktung von hochwirksamen und zielgerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (AWK) für Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren. Das Unternehmen entwickelt AWK auf der Grundlage seiner jahrzehntelangen Erfahrung auf diesem Gebiet und unter Verwendung der Pyrrolobenzodiazepin-(PBD-)Technologie der nächsten Generation, an der ADC Therapeutics die Eigentumsrechte für seine Ziele hält. Die strategische Zielauswahl für PBD-basierte AWK und erhebliche Investitionen in die frühe klinische Entwicklung haben ADC Therapeutics in die Lage versetzt, eine tiefgreifende klinische und Forschungspipeline von Therapien zur Behandlung von hämatologischen und soliden Tumoren mit signifikant ungedecktem Bedarf aufzubauen. Das Unternehmen untersucht derzeit mehrere PBD-basierte Antikörper-Wirkstoff-Konjugate in laufenden klinischen Studien – von „FIH“-Studien (first in human, erstmalige Anwendung am Menschen) bis hin zu zulassungsrelevanten klinischen Phase-2-Studien in den USA und Europa – und hat zahlreiche präklinische AWK in Entwicklung.

Loncastuximab-Tesirin (Lonca, vormals ADCT-402), der führende Produktkandidat des Unternehmens, wurde in einer zulassungsrelevanten klinischen Studie der Phase 2 mit 145 Patienten für die Behandlung von Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem, diffus großzelligem B-Zell-Lymphom („DLBCL“) evaluiert, die eine Interims-Gesamtansprechrate (ORR) von 48,3 Prozent zeigte. Im September 2020 reichte ADC Therapeutics bei der US-amerikanischen FDA eine Biologics License Application (BLA) für Lonca zur Behandlung von Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem DLBCL ein. Camidanlumab-Tesirin (Cami, vormals ADCT-301), der zweite führende Produktkandidat des Unternehmens, wird in einer zulassungsrelevanten klinischen Studie der Phase 2 mit 100 Patienten für die Behandlung von Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Hodgkin-Lymphom (HL) evaluiert, nachdem eine klinische Studie der Phase 1 bei HL-Patienten eine ORR von 86,5 Prozent zeigte. Das Unternehmen evaluiert Cami auch als einen neuartigen immunonkologischen Ansatz zur Behandlung verschiedener fortgeschrittener solider Tumoren.

ADC Therapeutics hat seinen Hauptsitz in Lausanne (Biopôle), Schweiz, und verfügt über Niederlassungen in London, in der San Francisco Bay Area und in New Jersey.

