An den Märkten geht die Post ab

Wir registrieren neue Tops insbesondere im DAX (achten Sie auf den Kurs-DAX), im EuroStoxx 50 und im S&P 500. Keine neuen Tops, aber ein Kaufsignal liefert der Nasdaq 100. Damit starten die Märkte mit Volldampf in den statistisch ohnehin starken Börsenmonat April. Der größte Rückenwind für alle kommt aus den USA. Die Dimensionen sind gewaltig, denn:

Joe Biden legt nach. Es geht um ein weiteres Konjunkturpaket über 2,25 Bio. $. Damit soll über die nächsten acht Jahre die amerikanische Infrastruktur auf Vordermann gebracht werden. Dies ist das Ergebnis des letzte Woche angekündigten Fiskalpakets namens „American Jobs Plan“. US-Medien vergleichen das Programm mit dem New Deal von Franklin D. Roosevelt (US-Präsident von 1933 bis 1945) sowie der Great Society von Lyndon B. Johnson (1963 bis 1969). Der zweite Teil, der auf Gesundheitsreform und Sozialhilfe fokussiert sein wird, folgt voraussichtlich im April in ähnlicher Größenordnung. Aber:

Eine kurzfristige Wirkung gibt es nicht. Wir rechnen mit ersten Auswirkungen ab Mitte 2022. Im Repräsentantenhaus wie auch im Senat können die Demokraten wegen der knappen Mehrheit keine Abweichler verkraften. Die Verhandlungen werden sich ziehen, aber letztlich wird es den Kompromiss geben. Biden will unter anderem Straßen über eine Strecke von 20.000 Meilen modernisieren. 620 Mrd. $ sollen in die Verkehrsinfrastruktur fließen: 115 Mrd. $ in Brücken und Straßen, 165 Mrd. $ in den öffentlichen Verkehr und mit 174 Mrd. $ soll die Elektromobilität gefördert werden. Dazu kommen 213 Mrd. $ für den Bau bezahlbarer Wohnungen sowie je 100 Mrd. $ für Breitbandinternet und öffentliche Schulen. Klar ist aber auch:

Deutsche Unternehmen profitieren von dieser Entwicklung. Deutschland selbst wird solch ein Programm niemals realisieren können. Deshalb ist für Deutschland der Export mit seiner geschätzten Quote von über 45 % die entscheidende Größe. Wir rechnen in den nächsten Jahren mit glänzenden Geschäften in den USA. Der exportlastige DAX mit Titeln wie Siemens, BASF oder HeidelbergCement beginnt bereits, dies einzupreisen. Auch die zweite Reihe mit Werten wie Klöckner & Co oder Hochtief (Letztere mit signifikantem Nachholpotenzial) mit jeweils sehr starkem US-Geschäft gehört zu den Profiteuren.

Fazit: Der monetären Notenbankpower folgt jetzt die Umsetzung der Konjunkturprogramme. Das sorgt für gute Stimmung an den Aktienmärkten.

Oliver Kantimm / Der Aktionärsbrief

