BASF - Bullen nun in der Pflicht

BASF SE - WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Kurs: 65,650 € (XETRA)

Anfang/Mitte Dezember konnten die Bullen mit einem schönen Reversal an der 200-Tage-Linie überzeugen. Anschließend gab es eine schnelle Erholung bis knapp 70,00 EUR. Doch an dieser runden Marke gab es zuletzt kein Durchkommen und der Titel lief am EMA50 seitwärts. Heute eröffnete die BASF-Aktie mit einer bärischen Kurslücke und unterschritt dabei den EMA200. Können die Bullen dieses Mal ebenfalls noch eine Reversal-Kerze auf das Parkett zaubern?

Unterstützungszone eingetaucht

Heute eröffnete der Wert direkt an der 200-Tage-Line bei 66,25 EUR. Anschließend gaben die Wertpapiere weiter nach und markierten bei 65,13 EUR das Tagestief. Die 65,00 EUR-Marke konnten die Bullen also verteidigen.

Heute dürfte noch ein wichtiger Tag anstehen, denn ein Reversal in der Unterstützungszone ist für ein weiter positives Chartbild enorm wichtig. Eine Rückeroberung des EMA200 sollte also sehr zeitnah erfolgen. Anschließend hätte der Titel wieder das Potenzial bis 70,00 EUR anzusteigen. Ein Wochenschlusskurs über 70,00 EUR würde dann sogar ein Kursziel bei 74,50 EUR aktivieren.

Um diese Aufwärtsziele nicht zu gefährden, sollte die Aktie nicht unter 63,82 EUR fallen.

BASF SE Chartanalyse

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bernd Senkowski, Technischer Analyst)