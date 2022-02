CADENCE DESIGN - Kurssprung nach Zahlen

Cadence Design Systems gab gestern nachbörslich Zahlen bekannt und übertraf dabei sowohl beim Gewinn je Aktie als beim Umsatz die Erwartungen. Die erste Reaktion auf die aktuellen Zahlen fällt klar positiv aus. Nach einem gestrigen Schlusskurs bei 135,21 USD wird der Wert aktuell bei 144,84 USD getaxt.

Am 28. Dezember 2021 erreichte die Aktie ein Allzeithoch bei 192,70 USD. Seit diesem Hoch befindet sie sich in einer starken Abwärtsbewegung. Dabei fiel der Wert Ende Januar auf eine alte obere Pullbacklinie zurück. Diese hielt im ersten Anlauf. Aber am 17. Februar kam es zum Bruch dieser Trendlinie. Sie verläuft heute bei 142,94 USD. Die aktuellen Taxen führen den Wert also an diese Trendlinie zurück.

Bullenkonter nach Zahlen?

Gelingt der Aktie von Cadence Design Systems ein stabiler Ausbruch über die mehrfach erwähnte Trendlinie bei heute 142,94 USD, dann könnte eine größere Erholung starten. Die Aktie könnte dann zunächst bis an das Abwärtsgap vom 18. Januar zwischen 157,22 USD und 159,41 USD ansteigen. Und bei einem Ausbruch darüber wäre eine Rally gen 167,30 USD und an das Allzeithoch möglich.

Sollte der Wert allerdings an der Trendlinie scheitern, dann würde ein weiterer Abverkauf drohen. In diesem Fall könnte es zu Abgaben in Richtung 119,65-116,31 USD kommen.

Fazit: Die Aktie von Cadence Design Systems steht vor einer Entscheidung, welche Auswirkungen für mehrere Wochen haben könnte. Aktuell lässt sich noch kein Szenario klar bevorzugen. Es ist also noch etwas Geduld gefragt.

