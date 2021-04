CECONOMY - Konsolidierung vor dem Ende

CECONOMY AG - WKN: 725750 - ISIN: DE0007257503 - Kurs: 5,320 € (XETRA)

Ceconomy ging aus einer Aufspaltung des früheren Metro-Konzerns hervor. Das Unternehmen betreibt die beiden Elektronikfachmarktketten Media Markt und Saturn. Auch Ceconomy ist im Zuge der Coronakrise von der temporären Zwangsschließung vieler Filialen betroffen, profitiert auf der anderen Seite aber im Online-Geschäft. Das Papier als reinen Reopening-Play zu sehen, käme folglich etwas zu kurz.

Nach Verlusten im Vorjahr erwarten Analysten 2021 wieder den Turnaround. Das Ergebnis könnte 0,32 EUR je Aktie erreichen und sich 2022 nahezu verdoppeln. Die KGVs liegen demnach bei 17 und 9.

Aus charttechnischer Sicht ist der Wert nach der Konsolidierung der vergangenen Wochen durchaus wieder interessant. Der starke Impuls im Dezember wurde ausreichend korrigiert, der EMA200 und eine Aufwärtstrendvariante halten bislang. Ende März gelang der Ausbruch über eine Abwärtstrendvariante. Heute nähert sich der SDAX-Titel einem weiteren Abwärtstrend an. Außerdem dient das Zwischenhoch bei 5,49 EUR als Hürde. Werden beide Hürden genommen, würde dies für eine mittelfristige Trendwende sprechen und die Aktie könnte erneut Kurse bei 5,80 EUR und darüber 6,02 EUR erreichen.

Absicherungen bieten sich aggressiv unter dem EMA50 bei gut 5,10 EUR und konservativ unter dem Märztief bei 4,70 EUR an.

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 20,83 21,44 21,82 Ergebnis je Aktie in EUR -0,65 0,32 0,61 KGV - 17 9 Dividende je Aktie in EUR 0,00 0,00 0,15 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 2,83 % *e = erwartet

Ceconomy-Aktie

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)