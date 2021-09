com.on Der Börsenpodcast: Bringt die Dax-Änderung neuen Schwung? – Apple, Robinhood, Steinhoff und ist Valneva der neue Stern am Impfstoffhimmel?

Während die Wall Street nicht gerade mit neuen Rekorden gegeizt hat, kann der Dax keine neuen Höchststände erklimmen. Der deutsche Leitindex hat es zwar zweimal versucht, allerdings erfolglos. Nach Handelsschluss gibt die Deutsche Börse bekannt, welche 10 Werte den Dax aufstocken. Bringen die Neuzugänge endlich Schwung in die Bude?

Chinas Staatschef macht ernst und Robinhood bald dicht?

Die Tatsache, dass China keine Unternehmen mehr an die Wall Street lassen möchte, bekommt ein weiteres Argument. Staatchef Xi Jinping hat diese Woche verkündet, dass in Peking eine neue Börse entsteht für kleine und mittlere Unternehmen. Damit werden die Pläne im Reich der Mitte immer klarer. Nur was ist mit den großen Tech-Riesen aus dem Reich der Mitte?

Der Chef der amerikanischen Börsenaufsicht Gary Gensler denkt über ein Verbot des sogenannten „Payment for Order Flow“ nach. Genau das macht allerdings einen Großteil der Umsätze des Neo-Brokers Robinhood aus. Die Anleger waren darüber überhaupt nicht erfreut. Sollte die Aktie jetzt gemieden werden?

Das Experten-Duo Andreas Lipkow, Finanzstratege bei der comdirect und Markus Weingran, Redaktionsleiter bei onvista, hat sich in der neuen Folge von com.on die wichtigsten Themen der Börsenwoche zur Brust genommen.

Viel Spaß beim Anhören

Teil 1:

# USA: Gespanntes Warten auf die Arbeitsmarktdaten

# China: Xi Jinping plant neue Börse in Peking

# Deutschland: Dax eiert vor sich hin

Der zweite Teil des Börsenpodcasts gehört wie gewohnt den Zuhörern. Unter comon@onvista.de können Sie ihre Fragen an Markus Weingran und Andreas Lipkow stellen. Diese Fragen haben die beiden Experten in der heutigen Folge für Sie beantwortet:

Teil 2:

# Delivery Hero: 1,25 Milliarden Euro über Wandelanleihen - kein Problem?

# Curevac: Die neuen Daten zum Impfstoff sind da - Gut oder schlecht?

# Robinhood: SEC erwägt verbot von „Payment for order flow“ - eine Bedrohung?

# Affirm: Deal mit Amazon lässt Aktie explodieren - noch aufspringen?

# Valneva: Der neue Star am Impfstoffhimmel?

Teil 3:

onvista: Apple, Lucid, Siemens

comdirect: Gazprom, Steinhoff, Stabilus

Stellen Sie den Experten Ihre Fragen: Einfach eine Email an comon@onvista.de schicken.

Viel Spaß beim Anhören!