com.on Der Börsenpodcast: Dax fährt Achterbahn – Telekom, Deutz, Alfen und Lufthansa im Einzelcheck

Die Entwicklung im Dax ist nichtS für schwache Nerven. Zu Wochenbeginn stieg der Leitindex kurz auf ein neues Allzeithoch, um dann wieder unter die Marke von 15.000 Punkte abzutauchen. Über 500 Punkte runter, um dann wieder rund 400 Punkte zu steigen. Für schwache Nerven ist diese Berg- und Talfahrt sicherlich nichts. Wie lange wird das noch so weitergehen?

Bitcoin oder Gold

Während Elon Must die Kryptowährung in einer Krise gestürzt hat und jetzt auch noch die Bank of China sich zu Wort gemeldet hat, kam nicht nur der Bitcoin gehörig unter Druck. Während in dieser Zeit alle Welt nur auf die Kryptowährungen geschaut hat, ist im Hintergrund der Goldpreis wieder angezogen. Was ist aktuell die besser Wahl: Gold oder Bitcoin?

Das Experten-Duo Andreas Lipkow, Finanzstratege bei der comdirect und Markus Weingran, Redaktionsleiter bei onvista, hat sich in der neuen Folge von com.on die wichtigsten Themen der Börsenwoche zur Brust genommen.

# Dax: Von Rekordhoch unter 15.000 Punkte und wieder rauf - wie geht es weiter?

# Fed: Mitglieder uneinig wie es weiter gehen soll - Ist das schlecht?

# Bitcoin oder Gold?

Der zweite Teil des Börsenpodcasts gehört wie gewohnt den Zuhörern. Unter comon@onvista.de können Sie ihre Fragen an Markus Weingran und Andreas Lipkow stellen. Diese Fragen haben die beiden Experten in der heutigen Folge für Sie beantwortet:

# Lufthansa: Thiele-Erben steigen groß aus - wie groß ist die Belastung für die Aktie?

# Bayer: Glyphosat-Streit immer noch nicht beigelegt - Aktie wieder out?

# Siemens Energy: Warum fällt die Aktie seit Wochen?

# Telekom: Kapitalmarkttag sorgt für neuen Schwung - nächster Ausbruchversuch?

# Grenke: Ist das Testat der Befreiungsschlag?

onvista: Deutz, Eckert & Ziegler, Barrick Gold

comdirect: Ameriprise Financial, Alfen, Allstate

