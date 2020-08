com.on Der Börsenpodcast: Zweites Quartal – alles nicht so schlimm wie erwartet? – Telekom, Varta, Nel und Curevac unter der Lupe

Die Berichtssaison für das zweite Quartal ist so gut wie beendet. Unterm Strich war einiges nicht so schlimm wie erwartet. Ist das schlimmste damit überstanden? Schauen Anleger auf die Zahl der Neuinfektionen, dann ziehen die gerade wieder an. Kommt alles vielleicht doch noch schlimmer?

Curevac mit ultraschnellem Börsengang Es hat sich zwar schon etwas länger angedeutet, dass die Tübinger Impfstoff-Hoffnung an die Nasdaq geht, am Ende überrascht die Geschwindigkeit allerdings doch ein wenig. Innerhalb einer Woche hat Curevac alles über die Bühne gebracht und notiert seit heute an der amerikanischen Technologiebörse. Das Experten-Duo Andreas Lipkow, Finanzstratege bei der comdirect und Markus Weingran, Redaktionsleiter bei onvista, hat sich in der neuen Folge von com.on die wichtigsten Themen der Börsenwoche zur Brust genommen. Viel Spaß beim Anhören Die Themen des heutigen Podcast: Teil 1: # USA sind zufrieden mit Handelsabkommen Phase 1 - Wie sehr wird der Wahlkampf jetzt die Märkte beeinflussen? # Neues Allheilmittel Aktiensplits? # Q2 ist so gut wie beendet - Fazit? Der zweite Teil des Börsenpodcasts gehört wie gewohnt den Zuhörern. Unter comon@onvista.de können Sie ihre Fragen an Markus Weingran und Andreas Lipkow stellen. Diese Fragen haben die beiden Experten in der heutigen Folge für Sie beantwortet: Teil 2: # Telekom: Startet die Aktie nach der Sprint-Übernahme jetzt durch? # Varta: Ist der heutige Rücksetzer eine Kaufgelegenheit? # RWE: Versorger gut unterwegs --Aktie weiterhin auch? # Nordex: Ist die Luft nach den Zahlen raus? # Delticom: Papier hebt nach Zahlen ab - Turnaround geschafft? Teil 3: onvista: BioNTech, Curevac, Thyssenkrupp comdirect: NEL, Ballard Power und Tesla Stellen Sie den Experten Ihre Fragen: Einfach eine Email an comon@onvista.de schicken. Viel Spaß beim Anhören! Foto: comdirect / onvista