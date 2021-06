DAX - Es scheint der zündende Funken zu fehlen

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 15.602,71 Pkt (XETRA) ATX - WKN: 969191 - ISIN: AT0000999982 - Kurs: 3.499,11 Pkt (Citi Indikation)

Eingangs ein YTD2021-Europäische Indizes Ranking. Die Kursverläufe besagter Indizes seit Jahresbeginn. Der ATX steht mit mittlerweile 25 % im Plus, der französische CAC40 mit 16 % und der DAX immerhin mit 11 %.

Europa Index Ranking

DAX.

Der Index pendelt zwischen 14.828 und 15.515 Punkten hin und her. Bisher hat sich eine mehrwöchige Range ausgebildet. Das Kursgeschehen hält sich seit einigen Handelstagen an der Oberkante der Range bei 15.515 Punkten auf. Es fehlt einfach noch die Dynamik, der zündende Funken, der einen Ausbruch initiieren kann. Derzeit stehen sie gerade noch in einem Kursbereich, der es ihnen dann doch noch erlauben würde, zurück in die eingangs beschriebene Range zurückzurutschen.

49.468 aktive Anlegerinnen und Anleger folgen mir : https://go.guidants.com/de/#c/harald_weygand

Falls noch nicht geschehen, melden Sie sich geschwind kostenlos an. Über 350.000 Anleger tummeln sich auf dieser genialen Börsenplattform. Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an.

DAX

Beim traderscamp gehen Trading-Spaß, Spiel und Ausbildung Hand in Hand. In Webinaren, Livestreams und Erklärvideos erhalten Sie nicht nur unerlässliches Grundwissen, sondern lernen auch, Ihre eigenen Handelsstrategien zu entwickeln. Mehr Informationen zum traderscamp 2021

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)