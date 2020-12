DAX in der Bandbreite des Vortages

Ruhiger Dienstag im DAX

Der Handelsstart zeigte heute leicht positive Vorzeichen, hatte doch der Dow Jones am Vorabend die runde Marke von 30.000 Punkten verteidigen können. Das Plus schmolz jedoch dahin und wandelte sich zur Mittagszeit wieder in ein Minus. Zwischen London und Brüssel kam er weiter zur "Hängepartie" im Brexit-Streit, der fast nicht mehr abzuwenden scheint. Das lähmt die Märkte ebenso, wie die Nachrichten aus einzelnen Bundesländern zum Verschärfung des Lockdown.

Trotz dieser negativen Meldungen hielten jedoch die Tiefs des Vortages und so fand am Nachmittag erneut ein Stimmungsumschwung statt. Hilfreich war hierbei auch der ZEW-Index. Das Stimmungsbarometer stieg gegenüber dem Vormonat um 16,0 Punkte auf 55,0 Zähler, dabei hatten Analysten im Schnitt mit nur 46,0 Punkten gerechnet. Die Oberseite des Vortages wurde folglich im weiteren Verlauf getestet.

Mit dem Bruch des Vortageshochs kam auch hier kein weiteres Momentum auf, so dass der Index letztlich die 13.300 zwar knapp berühren konnte, sie aber nicht überschritt.

Mit folgenden Parametern ist der Tag zusammen zu fassen:

Eröffnung 13.248,02PKT Tageshoch 13.297,49PKT Tagestief 13.199,45PKT Vortageskurs 13.271,00PKT

Die Volatilität betrug 98 Punkte und bewegte sich damit im Mittel der letzten Handelswoche. So verlief der Intraday-Chart:

Auch nach XETRA-Schluss veränderte sich wenig an den Notierungen. Der Dow Jones steigt an der Wall Street leicht und die Nasdaq notiert auf Höhe des Vortages direkt am Rekordlevel.

Welche Aktien rangierten in der Gunst der DAX-Anleger?

Aktien-Bewegungen im DAX

Am Morgen stellten wir mit Qiagen, Manz und Hella drei Werte aus der zweiten Reihe vor, welche für den Deutschen Mittelstand stehen und von einer positiven Auftragslage profitierten:

Im DAX selbst profitierte BASF von einer Analysteneinschätzung. Die Schweizer Großbank UBS stufte den Chemiekonzern von "Neutral" auf "Buy" hoch und erhöhte zeitgleich das Kursziel von 56 auf 70 Euro. Sollte die Konjunkturerholung beginnen, könnte das Unternehmen weiteren Rückenwind erhalten.

Verlierer war erneut die Deutsche Bank und Delivery Hero, die bei einem harten Lockdown hier ggf. auch weitere Einschränkungen hinnehmen müssen.

Das vollständige Ranking sehen Sie an dieser Stelle:

Wie wirkte sich der heutige Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Der Widerstand über 13.300 Punkten wurde nicht angelaufen. Er bleibt damit im Chartbild verankert und bildet weiterhin den Widerstand im Chartbild:

Das kleine Kursplus von 7 Punkten hat am großen Chartbild nichts geändert. Es wurde zwar die Widerstandszone angelaufen, jedoch kein Momentum dort erzeugt.

Charttechnisch scheinen die Marktteilnehmer auf einen externen Impuls zu warten. Dies könnte die EZB-Sitzung am Donnerstag sein, an die hohe Erwartungen geknüpft sind.

