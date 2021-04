Dax mit zögerlichen Gewinnen vor FED-Entscheid – Führungswechsel bei Beiersdorf kommt gut an, Deutsche Bank im Höhenflug, Ethereum auf Rekordhoch

Ermutigende Geschäftszahlen der Deutschen Bank und anderer Konzerne locken Anleger in die europäischen Aktienmärkte zurück. In Erwartung neuer Hinweise zur US-Geldpolitik scheuten sie allerdings größere Engagements. Der Dax stieg am Mittwoch um 0,3 Prozent auf 15.292,18 Punkte und der EuroStoxx50 um 0,1 Prozent auf 4017,30 Zähler. An der Wall Street gab der US-Standardwerteindex Dow Jones 0,4 Prozent nach.

„Die Wirtschaft hat sich besser entwickelt als erwartet“, sagte Rabobank-Volkswirt Stefan Koopman. „Das spiegelt sich in den Bilanzen wider.“ Außerdem habe sich ein erheblicher Konsumstau aufgebaut, der nach Überwindung der Coronavirus-Pandemie eine kraftvolle Erholung der Konjunktur verspreche.

Gleichzeitig bereiteten sich Börsianer darauf vor, jedes Wort von US-Notenbankchef Jerome Powell bei dessen Auftritt am Abend (MESZ) auf die Goldwaage zu legen. „Am stärksten wird darauf geachtet, ob die Fed irgendwelche Aussagen zu einer Drosselung der Wertpapier-Ankäufe macht“, sagte Portfoliomanager Jim Caron von der Investmentbank Morgan Stanley. „So lange das nicht erwähnt wird, ist alles gut.“ Wegen der explodierenden Corona-Fallzahlen in einigen Staaten wie Indien wäre das sogenannte Tapering ohnehin verfrüht.

Bond-Renditen steigen weiter – Gold-Preis unter Druck

Vollständig ausblenden konnten Investoren die Sorge vor einer ansteigenden Inflation und einer vorzeitigen Straffung der US-Geldpolitik allerdings nicht. Daher trennten sie sich von ertragsschwachen Staatsanleihen. Dies trieb die Rendite der zehnjährigen Titel aus den USA und Deutschland auf plus 1,636 beziehungsweise minus 0,231 Prozent.

Gold verbilligte sich um 0,2 Prozent auf 1774 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Grundsätzlich blieben die Aussichten wegen der anhaltenden Flut billigen Geldes aber positiv, sagte Carlo Alberto De Casa, Chef-Analyst des Brokerhauses Activtrades. Das Edelmetall wird von Investoren oft als Inflationsschutz genutzt.

Ethereum erneut auf Rekordhoch – Öl-Investoren optimistisch

Ethereum setzte dagegen seinen Höhenflug fort. Die zweitwichtigste Cyber-Devise stieg um 3,5 Prozent auf ein Rekordhoch von 2739,15 Dollar. Da der Krypto-Primus schwächele, griffen Investoren offenbar verstärkt zu Währungen aus der zweiten und dritten Reihe, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. Bitcoin verlor um 1,5 Prozent auf 54.385 Dollar.

Am Rohölmarkt mache das Festhalten der Ländergruppe Opec+ an ihrer bisherigen Förderpolitik Mut, sagte Analystin Margaret Yang vom Brokerhaus DailyFX. „Das Exportkartell beurteilt die Nachfrage-Entwicklung dank der Erholung in den USA und China weiter zuversichtlich.“ Das dämpfe Sorgen vor möglichen Rückgängen in wichtigen Abnehmer-Ländern wie Indien. Die Ölsorte Brent aus der Nordsee gewann knapp zwei Prozent auf 67,67 Dollar je Barrel (159 Liter).

Deutsche Bank im Aufwind

Die Aktien der Deutschen Bank schnellten nach einem überraschend starken ersten Quartal an der Dax-Spitze um fast elf Prozent nach oben. Die Zahlen könnten sich mehr als sehen lassen, schrieb Marktanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets. Mit den hohen Erträgen aus dem Investmentbanking gewinne die Bank die notwendige Zeit, um ausfallende Kredite abzufedern und in einer noch sehr langen Phase niedriger Zinsen wieder schneller die pandemiebedingte Delle auszubügeln.

Delivery Hero festigt Ruf als Krisengewinner

Delivery Hero wurden ihrem Ruf als Gewinner der Corona-Pandemie einmal mehr gerecht. Nach Vorlage von Zahlen gewannen die Titel des Essenslieferanten 9,4 Prozent. Die ambitionierten Ziele wie auch das Abschneiden im ersten Quartal seien symptomatisch für ein Unternehmen, das sich wie versessen auf Wachstum fokussiere, schrieb Analyst Giles Thorne vom Investmenthaus Jefferies.

Delivery Hero: Anleger können der Aktie nach starken Geschäftszahlen nicht wiederstehen - Kurs springt nahe ans Rekordhoch

Beiersdorf-Führungswechsel kommt gut an

Gut kam an der Börse ein überraschender Wechsel an der Spitze von Beiersdorf an. Die Aktie gewann 1,8 Prozent. Vorstandschef Stefan De Loecker verlässt den Konzern Ende Juni, für ihn übernimmt Vorstand Vincent Warnery. Dieser ist für die pharmazeutische Kosmetik zuständig, zu der die Marke Eucerin und die Luxuspflegemarke La Prairie gehören.

Varta unter Druck

Im MDax verloren die Aktien des Batterieherstellers Varta gut sechs Prozent nach einem negativen Pressebericht über die Airpod-Produktionspläne von Apple. Varta beliefert Apple mit Minibatterien für die Kopfhörer. Unter Druck gerieten nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen die Aktien von Puma und des Staplerherstellers Kion.

Varta: Apple will AirPod-Produktion stark zurückfahren - Aktie taucht ab und unterschreitet wichtige Trendlinien

Heidelberger Druck stark

Unter den kleineren Titeln schossen Heidelberger Druck um fast 15 Prozent nach oben, angetrieben von einem unerwartet hohen Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Heidelberger Druck: Neue Kaufempfehlung treibt Kurs nach oben - Analyst sieht Risiken durch fragile Finanzlage deutlich gesunken

Google-Mutter mit glänzenden Zahlen

An der Wall Street stiegen die Papiere der Google-Mutter Alphabet um bis zu sechs Prozent auf ein Rekordhoch von 2431,38 Dollar. Der Internet-Konzern habe mit seinen Quartalsergebnissen die Erwartungen in allen Bereichen übertroffen, lobte Analyst Ali Mogharabi vom Research-Haus Morningstar. Auf dieser Basis sehe er den fairen Wert der Alphabet-Aktie bei 2925 statt wie bisher bei 2605 Dollar.

