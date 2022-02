Deenova gewinnt die größte, jemals durchgeführte Ausschreibung der UNIHA für Apothekenautomatisierung in Frankreich

Deenova hat exklusiv den Zuschlag für das Los 2 (bislang am größten und umfangreichsten) der Ausschreibung der UNIHA für die Automatisierung von Apotheken für die nächsten vier Jahre erhalten und sich damit gegen alle Wettbewerber auf dem Markt durchgesetzt.

Loïc Bessin, Geschäftsführer von Deenova in Frankreich, sagte: „Es ist ein echter Beweis für die Teamarbeit von Deenova, die bisherige nicht-exklusive Partnerschaft mit der UniHA in einen Exklusivvertrag umzuwandeln, der alle bewährten und neu entwickelten Lösungen von Deenova in das Portfolio der UniHA für über 1.000 Krankenhäuser in Frankreich einbringt.“

Christophe Jaffuel, Deenova Chief Commercial Officer, führte aus: „Dieser exklusive Zuschlag der UniHA bedeutet nicht nur eine Verlängerung des seit 2017 bestehenden Engagements der UniHA für die ausgereiften Lösungen von Deenova wie D3 ACCED und ASTUS, sondern auch eine Ergänzung um die Deenova-Flaggschifflösungen D1 All-In-1 Robot, All-In-1 Station, All-In-1-Trolley und D8 Orbit, die 2020 auf den Markt gekommen sind, sowie die 2022 neu entwickelten D3-Lösungen wie AIDE Pick, AIDE Cut und AIDE Pack für die Krankenhäuser der UniHA“.

UniHA ist der Zusammenschluss von Krankenhäusern in Frankreich für Beschaffungsmaßnahmen. Es handelt sich um eine Einkaufsgenossenschaft französischer öffentlicher Krankenhäuser, die 2005 vom Krankenhauspersonal selbst gegründet wurde (32 Universitätskliniken und 20 Krankenhäuser). Bis 2022 haben sich der Einkaufsgenossenschaft der UniHA 1.065 Krankenhäuser angeschlossen, zusammen mit 115 regionalen Krankenhausverbünden, die Gruppenkäufe im Wert von 5,6 Mrd. EUR getätigt haben. Die UniHA ist einer der führenden Einkäufer im Gesundheitswesen in Europa und einer der ersten nationalen Einkäufer aller Tätigkeitssektoren zusammengenommen. Ihre wichtigste Herausforderung ist es, den Bürgern die beste verfügbare Behandlung zukommen zu lassen, hochwertige Krankenhausleistungen zu erbringen und einen gleichberechtigten Zugang zur Versorgung zu gewährleisten.

Deenova ist der unangefochtene Marktführer auf dem Gebiet der kombinierten Mechatroniklösungen (Roboter und Automatisierung) für geschlossene Arzneimittelkreisläufe und eine zeit- und ortsunabhängige Rückverfolgbarkeit RFID-basierter Medizinprodukte im Gesundheitswesen. Die einzigartigen, patentierten, vollständig integrierten Lösungen von Deenova leisten jetzt und in der Zukunft einen wichtigen Beitrag zur Minderung des wachsenden Drucks auf Einrichtungen im Gesundheitswesen: Sie sollen die Patientensicherheit verbessern, Behandlungsfehler reduzieren, den Abfall und die Abzweigung überwachter Substanzen minimieren, die Kosten eindämmen und die Kluft zwischen steigendem Patientenaufkommen und knappem medizinischen Personal verringern.

Deenova gewährleistet die Vereinfachung aller Prozesse im Zusammenhang mit der Verwaltung von Medikamenten und implantierbaren, zum einmaligen Gebrauch bestimmten Medizinprodukten mit einer erwarteten Kosteneinsparung zwischen 15 und 25 Prozent.

Weitere Informationen zu den branchenführenden Lösungen von Deenova finden Sie unter www.deenova.com.

