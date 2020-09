DEUTSCHE BÖRSE - Keine weitere Schwäche erlaubt

Deutsche Börse AG - WKN: 581005 - ISIN: DE0005810055 - Kurs: 147,000 € (XETRA)

Seit dem Allzeithoch im Juni geht es abwärts mit der Aktie. Zunächst wurde ein Doppeltop als obere Umkehrformation vollendet, dann später eine bärische SKS. Der Wert setzte anschließend an den EMA200 zurück. An dieser gleitenden Durchschnittslinie versuchte die Aktie in der vergangenen Woche eine Bodenbildung, welche aber lediglich zu einem Rücklauf an die Nackenlinie (schwarz) der SKS führte. Von dort aus kippt das Papier wieder zurück, zum heutigen Handelsstart wird der EMA200 leicht unterschritten.

Es wird heikel

Der Unterstützungsbereich bei 145 - 147 EUR ist aktuell unter Beschuss. Wird er nachhaltig gebrochen, entstehen weitere Verkaufssignale für eine Fortsetzung des Abwärtstrends in Richtung 130 EUR.

Gelingt hingegen ein bullisches Reversal, halten sich die Bullen Chancen offen. Erst wenn der Widerstandsbereich bei 155 - 159 EUR nachhaltig überwunden wird entstehen auch neue Kaufsignale. Dann wäre eine Rally in Richtung 177 EUR denkbar.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)