DEUTSCHE TELEKOM - Wie werden die Zahlen aufgenommen?

Deutsche Telekom AG - WKN: 555750 - ISIN: DE0005557508 - Kurs: 13,515 € (XETRA)

Deutsche Telekom erzielt im 1. Quartal einen Umsatz von 19,9 Mrd. EUR (VJ: 19,5 Mrd. EUR, Analystenprognose: 20,14 Mrd. EUR), ein Ebitda (bereinigt) von 6,54 Mrd. EUR (VJ: 5,94 Mrd. EUR, Prognose: 6,28 Mrd. EUR) und einen Nettogewinn (bereinigt) von 1,28 Mrd. EUR (VJ: 1,18 Mrd. EUR, Prognose: 1,23 Mrd. EUR). Die Jahresziele werden bestätigt.

Quelle: Guidants News

Vorbörslich kommt es zu einem minimalen Kursanstieg. Die Aktie der Deutschen Telekom steigt um 9 Cent auf 13,50 EUR an.

Übergeordnet befindet sich die Aktie seit dem Tief bei 8,14 EUR aus dem Juni 2002 in einer Seitwärtsbewegung. Aber erst im Juni 2012 bildete die Aktie ihr Allzeittief bei 7,68 EUR aus.

Im Mai 2017 scheiterte der Wert an der oberen Begrenzung der Seitwärtsbewegung und bildete ein Hoch bei 18,14 EUR aus. Danach kam es zu einem Abverkauf in zwei Phasen. Dazwischen lag eine Rally, die fast ein Jahr dauerte. Am 16. März fiel die Aktie auf ein Tief bei 10,40 EUR.

Seit diesem Tief erholt sie sich. Dabei näherte sie sich bereits dem log. 61,8 % Retracement der Abwärtsbewegung ab Februar 2020 an. Dieses Retracement liegt bei 13,96 EUR. Damit beginnt eine Widerstandszone, die bis 14,50 EUR reicht. Wie in vielen anderen Aktien auch hat die Dynamik der Erholung zuletzt deutlich nachgelassen, was zur Ausbildung eines bärischen Keiles führte.

Erholung vor dem Ende?

Der Aufwärtstrend seit Mitte März, also die Unterkante des Keils, ist in der Aktie der Deutschen Telekom intakt. Allerdings notiert sie nahe an wichtigen Widerständen, die nur schwer zu überwinden sein dürften. Ein Rücksetzer in den Bereich 12,94 -12,73 EUR ist daher durchaus möglich. Sollte die Aktie allerdings diesen Widerstandsbereich durchbrechen, bestünde die Chance auf einen weiteren Anstieg in Richtung 15,00 EUR und vielleicht sogar 16,25 EUR.

Deutsche Telekom AG - Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)