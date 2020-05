Champignon Brands Inc.: Champignon ernennt Dr. Bill Wilkerson, Executive Chairman der Mental Health International, in den Board of Directors

^ DGAP-News: Champignon Brands Inc. / Schlagwort(e): Personalie Champignon Brands Inc.: Champignon ernennt Dr. Bill Wilkerson, Executive Chairman der Mental Health International, in den Board of Directors

25.05.2020 / 09:09 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Champignon ernennt Dr. Bill Wilkerson, Executive Chairman der Mental Health International, in den Board of Directors

VANCOUVER, British Columbia, 25. Mai 2020 - Champignon Brands Inc. ("Champignon" oder das "Unternehmen") (CSE: SHRM) (FWB: 496) (OTCQB: SHRMF), ein Unternehmen für Humanoptimierungswissenschaften mit Schwerpunkt auf psychedelischer Medizin, setzt die Erweiterung ihres Board of Directors fort durch die Ernennung von erfahrenen Unternehmensleitern und Vordenkern mit Erfolgsbilanz bei der Förderung von Forschung und Bewusstsein im Bereich Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen ("PTBS") und Drogenmissbrauch ("DPS"). Dementsprechend ernennt Champignon Dr. Bill Wilkerson, LL.D. (Hon) in ihren Board of Directors.

Dr. Wilkerson, eine Führungskraft mit umfassenden Aufgaben in den Bereichen Wirtschaft, Regierung, Rundfunk, Kunst und Unternehmenskrisenmanagement, ist ein achtmal preisgekrönter Pionier im Bereich der psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz. Von 1998 bis 2012 leitete er eine in Kanada ansässige internationale Initiative zur Anwerbung wichtiger Arbeitgeber zur Unterstützung der psychischen Gesundheit von Arbeitnehmern und führte den Begriff und das Konzept der psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz ein. Dr. Wilkerson war zuvor Präsident eines der größten kanadischen Unternehmen für Gesundheitsleistungen, Liberty Health, und hatte leitende Positionen bei der Royal Bank of Canada, CBC und dem Toronto Symphony Orchestra inne.

Dr. Wilkerson war auch ein Wirtschafts- und Kommunikationsberater im Sport- und Unterhaltungssektor, der mit der National Hockey League, der Hockey Hall of Fame, den Toronto Blue Jays, der Canadian Football League, TSN, CTV und dem Rogers Center zusammengearbeitet hat. Dr. Wilkerson initiierte und leitete das US/ Kanada-Forum für psychische Gesundheit und Produktivität, das zwischen Washington, Ottawa, Boston, Toronto und Denver wechselte. Dr. Wilkerson hatte außerdem den Vorsitz einer 4-jährigen (2013-2017) von Unternehmen geleiteten Kampagne in ganz Europa, genannt "Das Ziel, Depression am Arbeitsplatz" und des Europäischen Unternehmensführungsforums für psychische Gesundheit am Arbeitsplatz. Er ist in mehr als zwanzig europäische Hauptstädte gereist, um seine Botschaft mit so angesehenen und vielfältigen Institutionen wie der Europäischen Zentralbank und Royal Mail zu teilen.

"Ich freue mich, dem Board of Directors von Champignon beizutreten, um endlich den Einsatz von Depressionstherapien zu unterstützen, die wirken, schnell wirken, die die Gesundheit wiederherstellen, die Hoffnung schüren, die Produktivität am Arbeitsplatz anregen und Leben retten," sagte Dr. Wilkerson. "Die Mission dieses Unternehmens ist grundlegend und dauerhaft, einen so dringenden Gemeinbedarf zu decken. Darum ging es während meines 22-jährigen Engagements für psychische Gesundheit am Arbeitsplatz. Dieser Posten im Board of Directors ermöglicht es mir auch, die Vision des außerordentlich qualifizierten und engagierten Arzt-Wissenschaftlers Dr. Roger McIntyre zu unterstützen und zu fördern, der weltweit führend auf einem Gebiet ist, das seine Entschlossenheit, seinen Mut, sein Mitgefühl und sein Wissen verlangt. Ich bin geehrt und dankbar für die Gelegenheit dieser Sache zu dienen."

Dr. Roger McIntyre, Chief Executive Officer von Champignon, kommentierte: "Wir sind begeistert, Dr. Wilkerson in unserem Board of Directors zu begrüßen. Ich freue mich darauf, auf persönlicher Ebene mit ihm zusammenzuarbeiten, da seine jahrzehntelange Führungsrolle im Bereich der psychischen Gesundheit und sein umfassendes globales Netzwerk für die Steuerung unserer strategischen Initiativen und die Förderung des operativen Wachstums unerlässlich sein werden. Auf dem Weg in die Zukunft werden Dr. Wilkersons Beratung und Fachwissen unsere unternehmenskritischen Lösungen stärken, um unseren Patienten zusammen mit unseren Mitarbeitern und Aktionären einen besseren Service zu bieten. Ich bin fest davon überzeugt, dass die besten Prozesse eine Vision haben, die die Menschen ins Zentrum rückt. Dr. Wilkersons jahrelanger unerschütterlicher Fleiß und Empathie in diesem Bereich sind insgesamt ein wertvoller Beitrag zu unseren Leistungen."

Das Unternehmen gibt außerdem den Rücktritt von Joe Perino aus seinem Board of Directors bekannt. Champignon dankt Herrn Perino für seine bisherigen Beiträge und wünscht ihm viel Glück bei seinen zukünftigen Unternehmungen.

Über Champignon Brands Inc.

Champignon Brands (CSE: SHRM) konzentriert sich auf die Formulierung und Herstellung neuartiger Ketamin-, Anästhetika- und Adaptogen-Verabreichungsplattformen für die nutrazeutische und psychedelische Medizin bei gleichzeitiger Unterstützung durch eine führende Klinikplattform für Psychedelika. Das Unternehmen verfolgt die Entwicklung und Vermarktung von Behandlungsverfahren mit rasch eintretender Wirkung bei Depressionen und posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) sowie Substanz- und Alkoholkonsumstörungen. Im Rahmen einer Forschungsvereinbarung mit der Miller School of Medicine der University of Miami ("U of M") führt das Unternehmen präklinische Studien und eventuell klinische Studien am Menschen durch, um die Sicherheit und Wirksamkeit der Kombination von Psilocybin und Cannabidiol bei der Behandlung von mTBI zusammen mit PTBS oder eigenständiger PTBS nachzuweisen. Champignon ist weiterhin von Nachhaltigkeit inspiriert, da alle in Frage kommenden SKUs biologisch, nicht gentechnisch verändert und vegan zertifiziert sind.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens: www.ChampignonBrands.com

Im Namen des Board of Directors

Dr. Roger McIntyre Chief Executive Officer Tel.: +1 (613) 967-9655 E-Mail: info@champignonbrands.com

Für Anfragen von Investoren

Tyler Troup Circadian Group E-Mail: SHRM@champignonbrands.com

Für Anfragen an Champignon Brands auf Französisch:

Remy Scalabrini, Maricom Inc. E-Mail: rs@maricom.ca Tel.: (888) 585-MARI

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

25.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1054149 25.05.2020

°