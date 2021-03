DGAP-News: DIC Asset AG erweitert Geschäftsführung der DIC Onsite GmbH (deutsch)

DIC Asset AG erweitert Geschäftsführung der DIC Onsite GmbH

DIC Asset AG erweitert Geschäftsführung der DIC Onsite GmbH

* Christian Fritzsche wird Mitglied der Geschäftsführung der DIC Onsite GmbH

* Erfahrener und bestens vernetzter Vermietungsprofi für weiteres Wachstum

* Zusätzliche Aufgabe: Aufbau eines eigenen DIC-Research-Teams

Frankfurt am Main, 3. März 2021. Die DIC Asset AG ( ISIN: DE000A1X3XX4 ), eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat Herrn Christian Fritzsche seit dem 1. März 2021 zum neuen Mitglied der DIC Onsite GmbH bestellt. Diese operative Tochtergesellschaft ist an acht Standorten in Deutschland präsent und steht für das leistungsstarke Immobilienmanagement-Spektrum der DIC Asset AG rund um Asset Management, Vermietung, Property Management und Property Development.

Christian Fritzsche wird neben Joachim von Bredow und Marco Knopp das dritte Mitglied der Geschäftsführung der DIC Onsite GmbH. Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf den konzernweiten Vermietungsaktivitäten für den Eigenbestand (Commercial Portfolio) und für das Drittgeschäft für institutionelle Investoren (Institutional Business).

Außerdem wird er den Aufbau eines neuen zentralen Wissens-Ressorts verantworten, mit dem DIC Asset das externe Markt-Research um eigenständige Analysen ergänzt. Damit wird DIC Asset Veränderungen in Teilmärkten noch schneller erkennen und die Chancen für das weitere Wachstum nutzen können.

"Mit Christian Fritzsche erweitern wir die Führung von DIC Onsite um einen erfahrenen Vermietungsprofi aus unseren eigenen Reihen. Er steht für das, was uns auszeichnet: Er ist schnell, kreativ und bestens vernetzt im Markt. Er hat in den vergangenen zehn Jahren viele wichtige Vermietungserfolge für uns verantwortet. An der neuen Stelle wird Christian Fritzsche entscheidend daran mitarbeiten, dass wir unser Mittelfristziel von 15 Mrd. Euro Assets under Management erreichen", kommentiert Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG, den Wechsel von Christian Fritzsche.

Zur Person: Christian Fritzsche verfügt mit über 20 Jahren Erfahrung in der Immobilienbranche über einen langen Track Record von Vermietungserfolgen im gesamten Bundesgebiet. Seit 2010 ist er bei Gesellschaften der DIC-Asset-Gruppe beschäftigt. Bei der DIC Asset AG war er zuletzt als Head of Letting Operations beschäftigt. Zuvor war er u.a. als Director Commercial Leasing bei IFM Asset Management und als Vermietungsspezialist für Union Investment tätig. Christian Fritzsche ist ausgebildeter Diplom-Kaufmann.

Über die DIC Asset AG:

Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte Gewerbeimmobilienspezialist mit über 20 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit acht Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten. 225 Objekte mit einem Marktwert von rund 10,3 Mrd. Euro betreuen wir onsite - wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie.

Das Segment Commercial Portfolio (2,0 Mrd. Euro Assets under Management) umfasst Immobilien im Eigenbestand der DIC Asset AG. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.

Im Segment Institutional Business (8,3 Mrd. Euro Assets under Management) erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilienservices für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.

Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.

IR-Kontakt DIC Asset AG: Peer Schlinkmann Leiter Investor Relations & Corporate Communications Neue Mainzer Straße 20 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1492 ir@dic-asset.de

