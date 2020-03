DGAP-News: FCR Immobilien AG erwirbt vollvermietetes Einzelhandelsportfolio (deutsch)

FCR Immobilien AG erwirbt vollvermietetes Einzelhandelsportfolio

^ DGAP-News: FCR Immobilien AG / Schlagwort(e): Ankauf/Immobilien FCR Immobilien AG erwirbt vollvermietetes Einzelhandelsportfolio

09.03.2020 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

FCR Immobilien AG erwirbt vollvermietetes Einzelhandelsportfolio

- Portfolio mit drei Fachmärkten in Bayern mit einer Gesamtfläche von rd. 3.300 m²

- Dänisches Bettenlager und Sonderpreis Baumarkt langfristige Mieter

- Ankaufs-Pipeline für weiteres Wachstum weiterhin sehr gut gefüllt

- Neue FCR-Anleihe: Öffentliches Angebot startet am Mittwoch, 11. März 2020

München, 09.03.2020: Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN: DE000A1YC913 ) baut ihren Immobilienbestand in Bayern um ein attraktives Einzelhandelsportfolio weiter aus. Das Portfolio besteht aus drei gut regional verankerten und etablierten Fachmärkten. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die vollvermietete Gesamtfläche der drei Objekte beläuft sich auf rd. 3.300 m², die Grundstücksfläche auf rd. 17.000 m².

Objekt Ort Grund- Vermietbare PKW-Stell- Mieter (Bundesland) stück Fläche plätze Fach- Cadolzburg rd. rd. 1.100 m² 95 Dänisches markt (Bayern) 5.300 m² Bettenlager Fach- Schwandorf rd. rd. 1.300 m² 126 Sonderpreis markt (Bayern) 6.400 m² Baumarkt Fach- Strullendorf rd. rd. 900 m² 90 Sonderpreis markt (Bayern) 5.200 m² Baumarkt Bei allen drei Objekten verfügt FCR über langfristige Mietverträge. Das Objekt in Cadolzburg ist an das Dänische Bettenlager, ein führendes Handelsunternehmen für Matratzen in Europa, vermietet. Die Objekte in Schwandorf und Strullendorf sind an den Sonderpreis Baumarkt vermietet, eine expandierende deutsche Einzelhandelskette der Fishbull GmbH.

Die FCR ist auch 2020 auf einem sehr dynamischen Wachstumskurs, die Ankaufspipeline ist unverändert sehr gut gefüllt. Zum weiteren Ausbau des Immobilienbestands emittiert die FCR eine neue Unternehmensanleihe mit einem Zinskupon von 4,25 % p.a., bei einer Laufzeit von 5 Jahren und einer vierteljährlichen Zinszahlung. Das öffentliche Angebot zur Zeichnung der Anleihe über die Frankfurter Wertpapierbörse startet am Mittwoch, 11. März 2020. Der von der Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF gebilligte Wertpapierprospekt ist maßgeblich für das Angebot. Er ist auf der Website der Emittentin unter www.fcr-immobilien.de abrufbar.

Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG: "Durch unseren Fokus auf Handelsimmobilien in Deutschland investieren wir in einem Teilsegment des Immobilienmarktes, der weiter gute Renditen verspricht und intakt ist, quantitativ und qualitativ. So möchten wir in diesem Jahr rund 50 neue, hochrentable Objekte erwerben und so unsere Mieteinnahmen noch weiter steigern."

Über die FCR Immobilien AG

Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Ergänzend investiert FCR bei sich bietenden Gelegenheiten europaweit auch in weitere Assetklassen des Immobilienmarktes. Neben einem günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCR Immobilien AG auf wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichen Veräußerung optimierter Bestandsobjekte. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus über 80 Objekten, die annualisierte Jahresnettomiete beläuft sich auf rd. 20 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und NORMA. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf Xetra gehandelt.

Website: fcr-immobilien.de Twitter: @FCR_Immobilien Facebook: facebook.com/fcrimmobilien

Pressekontakt

edicto GmbH Dr. Sönke Knop Telefon +49 69 9055 05 51 E-Mail: FCR-Immobilien@edicto.de

Unternehmenskontakt

Ulf Wallisch Senior Director, Head of Operations Management Telefon +49 89 413 2496 11 E-Mail: u.wallisch@fcr-immobilien.de

FCR Immobilien AG Paul-Heyse-Straße 28 D-80336 München www.fcr-immobilien.de

Vorstand: Falk Raudies Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse HRB 210430 | Amtsgericht München

09.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: FCR Immobilien AG Paul-Heyse-Straße 28 80336 München Deutschland Telefon: +49 89 413 2496 00 Fax: +49 89 413 2496 99 E-Mail: info@fcr-immobilien.de Internet: www.fcr-immobilien.de

ISIN: DE000A1YC913, DE000A2BPUC4 , DE000A2G9G64 , DE000A2TSB16

WKN: A1YC91, A2BPUC, A2G9G6, A2TSB1 Indizes: Scale Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 991641

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

991641 09.03.2020

°