DGAP-News: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu. (deutsch)

Venlo, 30. April 2020. Die heutige ordentliche Hauptversammlung von SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. hat sämtlichen Beschlussvorschlägen der Verwaltung mit großen Mehrheiten zugestimmt. Insgesamt waren 52,87 Prozent des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten. Dies entspricht 7.118.453 Aktien. SHOP APOTHEKE EUROPE gehört damit zu den ersten börsennotierten Unternehmen aus den Niederlanden, das erfolgreich eine virtuelle Hauptversammlung durchgeführt hat.

Im Rahmen seiner Präsentation erläuterte der Vorstand die Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2019 und den Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2020.

Zur Abstimmung standen unter anderem die Entlastung Vorstand und Aufsichtsrat sowie die erneute Bestellung von MAZARS Accountants N.V. als Abschlussprüfer für den (Konzern-) Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020. Darüber hinaus hat die Hauptversammlung die Bestellung des designierten CFOs Jasper Eenhorst zum Mitglied des Vorstands bestätigt.

ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE.

SHOP APOTHEKE EUROPE ist eine der führenden und am stärksten wachsenden Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe gehörenden nu3 GmbH ergänzt.

Bereits heute betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an 5 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.

SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert und seit dem 24. September 2018 im SDAX Index gelistet.

Seit dem 25. Juni 2019 sind die Wandelanleihen von SHOP APOTHEKE EUROPE ( ISIN: DE000A19Y072 ) neben der Wertpapierbörse Frankfurt zusätzlich auch an der niederländischen Börse Euronext, die die Börsen in Paris, Amsterdam, Brüssel und Lissabon betreibt, handelbar.

