DGAP-News: SHOP APOTHEKE EUROPE: Umzug in das hochmoderne Logistikzentrum abgeschlossen. (deutsch)

SHOP APOTHEKE EUROPE: Umzug in das hochmoderne Logistikzentrum abgeschlossen.

Sevenum, Niederlande, 16. September 2021. Mit dem vor wenigen Tagen vollzogenen Umzug in das neue Logistikzentrum mit Sitz der Unternehmenszentrale hat SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur führenden kundenzentrierten E-Pharmacy-Plattform in Europa erreicht.

Der Neubau mit einer Nutzfläche von 40.000 Quadratmetern trägt dem stetig wachsenden Auftragsvolumen von SHOP APOTHEKE EUROPE Rechnung. Im Vergleich zum vorherigen Standort in Venlo ist die Kapazität der Logistik dadurch mehr als verdoppelt worden. Zudem ermöglicht ein höherer Automatisierungsgrad effizientere Prozessabläufe, wodurch die Bearbeitung und der Versand von über 100.000 Paketen pro Tag (alter Standort: ca. 39.000 Pakete) beziehungsweise mehr als 35 Millionen Paketen pro Jahr an die KundInnen in den derzeit sieben kontinentaleuropäischen Absatzmärkten durchgeführt werden können.

Das neue Gebäude fügt sich darüber hinaus nahtlos in die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens ein, die auf PatientInnen, MitarbeiterInnen und Umweltschutz ausgerichtet ist: Es wurde mit dem Prädikat "exzellent" ausgezeichnet, da es höchste Umweltstandards nach der weltweit etablierten BREEAM-Methode zur Beurteilung, Bewertung und Zertifizierung der Nachhaltigkeit von Gebäuden erfüllt. Die Solaranlagen auf dem Dach ermöglichen es außerdem, tagsüber den gesamten Energiebedarf des Standorts zu decken. Die für den nächtlichen Betrieb benötigte Energie stammt vollständig aus erneuerbaren Energiequellen.

Stefan Feltens, CEO von SHOP APOTHEKE EUROPE: "Mit unserem neuen Logistikzentrum haben wir die Voraussetzungen für die Umsetzung unserer ehrgeizigen Wachstumsziele geschaffen. Insbesondere angesichts der Einführung des elektronischen Rezepts, dessen Einsatz in Deutschland ab 2022 verpflichtend sein wird, erwarten wir in den nächsten Jahren eine steigende Nachfrage. Wir freuen uns sehr, dass wir den Standortwechsel nun abgeschlossen haben, denn der parallele Betrieb von zwei Logistikzentren sorgte in den zurückliegenden Wochen und Monaten für zusätzliche Komplexität in unseren Prozessen."

ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE.

SHOP APOTHEKE EUROPE ist eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Apotheken in Europa und derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv.

Ihren Hauptsitz hat SHOP APOTHEKE EUROPE im niederländischen Logistik-Zentrum Sevenum bei Venlo mit Standorten in Köln, Berlin, München, Warschau, Mailand, Paris, Eindhoven und Tongeren. Von hier aus bietet SHOP APOTHEKE EUROPE KundInnen ein breites Sortiment von mehr als 100.000 Originalprodukten zu attraktiven Preisen: OTC-, Beauty- und Körperpflegeprodukte sowie verschreibungspflichtige Medikamente, hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sporternährung. Derzeit vertrauen mehr als 7 Millionen aktive KundInnen SHOP APOTHEKE EUROPE.

Da pharmazeutische Sicherheit bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster Stelle steht, bietet die Online-Apotheke einen umfassenden pharmazeutischen Beratungsservice.

Im Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland im Sommer 2021 expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen. So wurde im Januar 2021 als Teil der Strategie von SHOP APOTHEKE EUROPE, sich von einem reinen Online-Händler zu einer kundenzentrierten Online-Apotheken-Plattform zu entwickeln, der führende Anbieter im Bereich des Medikationsmanagements SMARTPATIENT akquiriert.

SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. notiert seit 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und ist Mitglied im Auswahlindex SDAX.

PRESSEKONTAKTE.

Publikums- und Fachmedien: Sven Schirmer Tel: +49 221 99 53 44 31 E-Mail: presse@shop-apotheke.com

Finanz- und Wirtschaftsmedien: Bettina Fries Tel: +49 211 75 80 779 E-Mail: presse@shop-apotheke.com

Investor Relations: Carmen Herkenrath Tel: +31 77 850 6109 E-Mail: carmen.herkenrath@shop-apotheke.com

Thomas Schnorrenberg Tel: +49 151 46531317 E-Mail: presse@shop-apotheke.com

