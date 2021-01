Digital Vault Services GmbH launcht den Guarantee Vault, die Lösung für digitale Bürgschaften und Garantien

Die Digital Vault Services GmbH (www.digitalvaultservices.com) freut sich, ihre digitale Lösung für die papierlose Erstellung und Aufbewahrung von Avalen am 18.01.2021 auf den Markt gebracht zu haben.

Der Guarantee Vault als zentrales Register ist die optimale Lösung für elektronische Erstellung, sichere Aufbewahrung und effizientes Management digitaler Avale. Der Guarantee Vault ermöglicht Banken und Kreditversicherern alle Arten von Avalen wie Garantien, Bürgschaften, Kautions- und Delkredeversicherungen oder Standby-Akkreditive papierlos und voll-digital auszustellen und zentral aufzubewahren.

Sven Matzelsberger, Head of Treasury bei der Lindner Group KG erklärt “Der Guarantee Vault ist eine echte Marktinitiative von verschiedenen Unternehmen, Kreditversicherern und Banken. Die Summe unserer Erfahrung, die gemeinsame Vision sowie der hervorragende Teamspirit sind im Guarantee Vault überall erkennbar.

Wir sind stolz, damit ein weit verbreitetes Problem gelöst und erhebliche Effizienzgewinne für alle Avalbeteiligten generiert zu haben.“

Der Guarantee Vault ist das Ergebnis der zweijährigen Zusammenarbeit von 16 Entwicklungspartnern, bestehend aus Unternehmen verschiedener Branchen, Banken und Kreditversicherern, zu denen u.a. Bayerische Landesbank, BNP Paribas, HSBC, Atradius Kreditversicherung, Coface, Euler Hermes, GlobalTrade Corporation, Nokia, PORR AG, Lindner Group KG, Eurovia, Strabag und Siemens AG zählen.

Die Innovation der vollständig digitalen Avalabwicklung fordert der Markt bereits lange. Die zentrale Speicherung der Avale bringt allen Beteiligten Transparenz und Effizienzgewinne über den gesamten Lebenszyklus.

Dazu Brigitte Schmidt, Teamleiterin Avale bei der Bayerischen Landesbank: “Es ist eine tolle Erfahrung, zusammen mit Vertretern aus Wirtschaft und Finanzindustrie, erfolgreich an einer Lösung zur Digitalisierung von Garantien mitzuarbeiten.

Mit dem Guarantee Vault haben wir die Möglichkeit unseren Kunden die digitale Erstellung, Verwahrung und Verwaltung von Avalen anzubieten. Somit ist erstmals die volldigitale Abwicklung von Avalgeschäften, entlang der gesamten Wertschöpfungskette vom Auftraggeber über den Ersteller bis hin zum Begünstigten möglich.”

Durch die Nutzung von REST APIs wird den Beteiligten zudem eine nahtlose und einfach umsetzbare Anbindung an ihre bestehenden Plattformen, Portale oder andere In-house Systeme geboten.

Nicole Kerndler, Bank Guarantee Management der PORR AG ergänzt “Der Guarantee Vault verschafft uns mehr Transparenz und Überblick über unsere ausstehenden Garantien bei unseren Banken und Kreditversicherern, nicht nur aus Sicht als Auftraggeber, sondern auch wenn wir selbst Avalbegünstigter sind.

Da alle Garantien zentral an einem Ort sind und dort sicher verwahrt werden und jederzeit von überall abrufbar sind, können die Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten erheblich verkürzt werden. Das ist für uns auch ein erheblicher finanzieller Vorteil.“

Oliver Jacobs, Head of Bond Production bei Euler Hermes sagt “Bürgschaften und Garantien in Papierform waren schon immer eine besondere Herausforderung, umso mehr aber in Zeiten von Covid-19. Digitale Urkunden sind die Zukunft. Sie ermöglichen mehr Transparenz, schaffen erhebliche Effizienzgewinne und minimieren Risiken. Durch die Innovation, die der Guarantee Vault mit sich bringt, profitieren Auftraggeber, Bürgen und Begünstige gleichermaßen.”

Am Ende ist der Guarantee Vault eine Lösung, die es allen Beteiligten ermöglicht Kosten zu sparen, Effizienzen zu steigern und verschiedene Risiken zu minimieren.

"Dies ist die erste universell einsetzbare Anwendung, die Unternehmen mit allen anderen Arten von Avalbeteiligten verbinden kann: Banken, Kreditversicherer, Makler, ECAs sowie staatliche und multinationale Garanten. Sie verbindet Unternehmen auch direkt miteinander, als Antragsteller und Avalbegünstigte. Das Angebot von Guarantee Vault basiert auf offener Zusammenarbeit und transparenter Preisgestaltung. Dieser Ansatz erleichtert die Akzeptanz für Anbieter von Trade Finance-Lösungen – eines der Schlüssel­elemente für breite Marktakzeptanz", so Nick Pachnev, CEO der GlobalTrade Corporation.

“Wir freuen uns sehr und sind stolz, mit dem heutigen Tag den Guarantee Vault auf den Markt gebracht zu haben. Die bisher erzielten Erfolge sind großartig und wären ohne die Unterstützung unserer Entwicklungspartner nicht möglich gewesen.

Der Guarantee Vault wurde vom Markt für den Markt entwickelt, er zielt genau darauf ab, auf dem Markt bestehende Probleme grundlegend zu lösen. Ein Zeugnis dafür ist das große Interesse, das bisher am Guarantee Vault bekundet wird. Neben den Entwicklungspartnern gibt es bereits eine Reihe von weiteren Unternehmen, Kreditversicherern und Banken, die ernsthaft an der Nutzung des Guarantee Vaults arbeiten.

Wir freuen uns auf die weiteren Fortschritte in 2021 und sind bestens vorbereitet für den weiteren Rollout in Europa. Der Guarantee Vault wird zunächst in Deutschland und Österreich verfügbar sein, im vierten Quartal 2021 folgen Frankreich und die Schweiz.” sagt Ludger Janßen, Geschäftsführer der Digital Vault Services GmbH.

