dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 07.01.2021 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Curevac und Bayer schließen Kooperationsvertrag für Corona-Impfstoff

LEVERKUSEN/TÜBINGEN - Der Pharmakonzern Bayer und das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac ziehen bei einem Corona-Impfstoff an einem Strang. Die beiden Unternehmen schlossen einen Kooperations- und Servicevertrag, wie sie am Donnerstag mitteilten. Curevac sitzt schon seit längerem an der Entwicklung des Impfstoffes, dessen Marktzulassung aber noch nicht absehbar ist. Bayer soll nun bei aufwendigen Arbeiten für die Zulassung und für die dafür nötige Studie mitmachen und zudem die Lieferketten im Blick haben. Dass Bayer auch die Produktion übernimmt, ist im Vertrag nicht enthalten.

Industriekonzern Saint Gobain rechnet mit außergewöhnlichen Quartalszahlen

COURBEVOIE - Das letzte Quartal im abgelaufenen Geschäftsjahr ist für den französischen Industriekonzern Saint Gobain wohl deutlich besser gelaufen als erwartet. Das Management rechnet mit Erlösen in Höhe von etwa 10,2 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Courbevoie mit. Das entspreche einem organischen Wachstum von mehr als 6 Prozent. Gründe für die gute Entwicklung im zweiten Halbjahr gibt es demnach mehrere: Zum einen seien das eine positive Dynamik in den meisten relevanten Märkten, aber auch die Auswirkungen von Kosteneinsparungen und Portfoliooptimierung.

LafargeHolcim übernimmt Firestone Building Products

ZÜRICH - LafargeHolcim übernimmt die Division Firestone Building Products von Bridgestone Americas . Die Transaktion bewertet das Unternehmen mit 3,4 Milliarden US-Dollar, wie der Baustoffkonzern am Donnerstag in Zürich mitteilt. Der Kauf wird mit Barmitteln und Fremdkapital finanziert. Der geschätzte Umsatz der Einheit betrage 1,8 Milliarden Dollar pro Jahr und der Betriebsgewinn (Ebitda) 270 Millionen. Der Abschluss der Transaktion werde im zweiten Quartal erwartet und die Akquisition wirke sich ab dem ersten Jahr positiv auf den Gewinn pro Aktie (EPS) aus, schreibt LafargeHolcim weiter. Die Sparte stellt in weltweit 21 Werken kautschukbasierte Dach- und Teichabdichtungssysteme her.

Wegen Lockdowns: Ryanair streicht Flugplan noch drastischer zusammen

DUBLIN - Die jüngste Verschärfung der Corona-Pandemie durchkreuzt bei Europas größtem Billigflieger Ryanair die ohnehin schon dürren Geschäftspläne für den Winter. Wegen der neuen Lockdowns in Irland, Großbritannien und einigen anderen EU-Staaten streicht das irische Unternehmen sein Flugangebot ab 21. Januar drastisch zusammen, wie es am Donnerstag in Dublin mitteilte. Ab Ende Januar will Ryanair nur noch wenige oder überhaupt keine Flüge von und zu britischen und irischen Airports anbieten. Dies gelte, bis die scharfen Reisebeschränkungen aufgehoben werden.

Walgreens Boots Alliance startet mit Verlust ins neue Geschäftsjahr

DEERFIELD - Die US-amerikanische Drogerie- und Apothekenkette Walgreens Boots Alliance ist mit roten Zahlen in ihr neues Geschäftsjahr gestartet. Im ersten Quartal (Ende November) lag der auf die Aktionäre entfallende Verlust bei 308 Millionen Dollar (250 Mio Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in Deerfield (US-Bundesstaat Illinois) mitteilte. Ein Jahr zuvor stand an dieser Stelle noch ein Gewinn von 845 Millionen Dollar. Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 5,7 Prozent auf 36,3 Milliarden Dollar. Insgesamt haben die Quartalszahlen die konzerneigenen Erwartungen übertroffen, heißt es. Auch Analysten hatten im Schnitt weniger auf dem Zettel.

Curevac hofft auf Impfstoff-Freigabe in diesem Sommer

AUGSBURG/TÜBINGEN - Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac hofft durch die Kooperation mit dem Pharmakonzern Bayer , seinen Corona-Impfstoff noch in diesem Sommer einsetzen zu können. "Wir hoffen, dass unser Impfstoff Mitte des laufenden Jahres oder im dritten Quartal zugelassen wird und eingesetzt werden kann", sagte der Curevac-Sprecher Thorsten Schüller der "Augsburger Allgemeinen" (Freitag). Noch sei offen, ob Bayer neben der Hilfe zur marktreifen Entwicklung auch die Herstellung des Impfstoffs mit übernimmt, hieß es. Eine Produktion des Impfstoffs ist nicht Teil des aktuellen Kooperationsvertrags. Bayer habe jedoch zugesagt, zu prüfen, ob es möglich wäre, das Vakzin in seinen Produktionsanlagen herzustellen, so der Sprecher.

ROUNDUP: Delivery Hero sammelt am Kapitalmarkt 1,2 Milliarden Euro ein

BERLIN - Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat sich mit einer Kapitalerhöhung frisches Geld besorgt. Der Bruttoemissionserlös der Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrecht der Aktionäre liege bei rund 1,2 Milliarden Euro, teilte der Dax -Konzern am Mittwochabend in Berlin mit. Insgesamt verkaufte das Unternehmen knapp neuneinhalb Millionen neue Stammaktien an institutionelle Investoren für 132 Euro je Stück. Der Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft hatte bei 138,35 Euro gelegen.

ROUNDUP/Munich Re: Weltweite Schäden durch Naturkatastrophen gestiegen

MÜNCHEN - Die weltweiten Schäden wegen Naturkatastrophen sind im vergangenen Jahr gestiegen. Rund um den Globus haben Stürme, Hochwasser, Erdbeben und andere Katastrophen volkswirtschaftliche Schäden von 210 Milliarden Dollar (rund 170 Mrd Euro)verursacht - nach 166 Milliarden im Vorjahr. Das haben die Fachleute des Rückversicherers Munich Re für den am Donnerstag veröffentlichten neuen Naturkatastrophenbericht des Unternehmens errechnet.

Weitere Meldungen

-Telekom-US-Tochter T-Mobile kann mehr Kunden gewinnen als erwartet -Autozulieferer Hella warnt vor Problemen in neuem Corona-Lockdown -Spahn: Wohl keine zeitliche Streckung der Corona-Impfungen -Mehr Elektroautos auf Deutschlands Straßen unterwegs -ROUNDUP: Minusgeschäft mit Erspartem - Fast 200 Banken verlangen Negativzinsen -Kampf gegen Corona: Merck stärkt Angebot für Impfstoffunternehmen -Lufthansa setzt Flugzeuge als Sicherheiten ein -Amazon verspricht zwei Milliarden Dollar für Wohnraumförderung in USA -Verband: Messebranche hat drei Viertel ihres Umsatzes eingebüßt -Nord Stream 2 - Schweriner Landtag macht Weg frei für Stiftung -Medien: Schalke lehnt finanzielle Hilfe von Tönnies ab -Bundesfinanzhof: Bankenabgabe steuerlich nicht abzugsfähig -Verdi: Klagewelle gegen erste Corona-Entlassungen am Flughafen -Neue Pipeline: Griechenland nutzt Erdgas aus Aserbaidschan -ROUNDUP: Mehr Sicherheit für E-Scooter gefordert - Branche in Startlöchern -Autozulieferer Hella warnt vor Problemen in neuem Corona-Lockdown -So wenige Flugzeuge über Deutschland wie Ende der 1980er Jahre -Kühne + Nagel erhält Auftrag für Logistik des Moderna-Corona-Impfstoffs -Bundesprojekte im Straßenbau verteuern sich

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha