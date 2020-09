Encavis: Warburg Research verdoppelt das Kursziel – Potenzial für weitere Bewertungssteigerung da

Im mittelfristigen Bild geht es dem Kurs der Encavis-Aktie gut, seit Jahresbeginn steht ein Plus von über 60 Prozent zu Buche und die Rally seit dem Corona-Tief kann sich sehen lassen. Dem Rutsch auf Monatssicht von knapp 16 Euro bis auf 13,50 Euro kommt nun mit neuer Schützenhilfe das Analysehaus Warburg Research mit einem deutlich nach oben geschraubten Kursziel entgegen.

Die Papiere des Betreibers von Solarparks und Windkraftanlagen, die am Freitag zwischenzeitlich auf ein Tief seit mehr als einem Monat gefallen waren, zogen am frühen Nachmittag um 6,4 Prozent an. Sie waren so neben LPKF der zweitgrößte Gewinner unter den Kleinwerten im SDax.

Encavis ist einer der Branchenführer

Warburg-Analyst Jan Bauer hat das Kursziel am Montag mit nun 17,20 Euro mehr als verdoppelt und seine Kaufempfehlung beibehalten. Er lobte in seiner Studie, dass Encavis der führende unabhängige Stromerzeuger in Deutschland sei und zugleich auch in Europa zu den größten Produzenten Erneuerbarer Energie gehöre.

Ein hohes Umsatzwachstum und schlanke Kostenstrukturen dürften die Profitabilität vorantreiben, so der Experte. Mit dem Erschließen weiterer Bereiche in der Wertschöpfungskette, zum Beispiel durch Dienstleistungen, folge das Unternehmen dem Wandel in der Branche. Ein breiter werdendes Angebot sollte dabei helfen, dass die Bewertung der Papiere zu anderen größeren Branchenunternehmen aufholt.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Travis Wolfe / Shutterstock.com

– Anzeige –

Die Trading-Flatrate für 2,99 €/Monat. Unbegrenzt alle Aktien und ETFs handeln. Über 1.300 ETFs als Sparplan verfügbar – dauerhaft und kostenlos.