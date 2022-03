FREEPORT MCMORAN - Rally geht weiter

Die Aktie von Freeport McMoRan startete im März 2020 nach einem Tief bei 4,82 USD zu einer rasanten Rally, die im Oktober 2020 zum Ausbruch über einen langfristigen Abwärtstrend ab dem Jahr 2011 führte. Anschließend zog der Wert auf 46,10 USD im Mai 2021 an.

Nach diesem Hoch musste die Aktie einige Gewinnmitnahmen hinnehmen und setzte 30,02 USD zurück. Danach startete eine neue Rally. Diese Rally ging zunächst manche Umwege. Mitte Januar scheiterte der Titel am Hoch aus dem Mai 2021. Aber am 25. Februar 2021 gelang der Ausbruch übe dieses Hoch. Seitdem setzt die Aktie die Rally fort. Am Freitag kratzte sie an einer kurzfristigen oberen Pullbacklinie und schloss knapp darüber. Heute wird der Wert am Morgan bei 51,23 USD und über dem Hoch vom Freitag, das bei 50,46 EUR liegt, getaxt. Es deutet sich also eine starke Eröffnung an.

Bald am Allzeithoch?

Der Ausbruch über 46,10 USD ist mittelweile als signifikant einzuordnen. Daher hat die Aktie von Freeport McMoRan das Potenzial zu einem Anstieg an das Allzeithoch bei 63,62 USD. Im Idealfall geht die Aktie direkt einen weiteren deutlichen Schritt hin zu diesem Ziel. Aber auch ein Umweg über 46,10 USD würde dem mittelfristigen Chartbild keinen Schaden zufügen. Sollte es allerdings zu einem stabilen Rückfall unter 46,10 USD kommen, müsste mit einem Schließen des Aufwärtsgaps vom 09. Februar 2022 gerechnet werden. Dies würde Kurse um 40,70 USD bedeuten.

Fazit: Die Bullen haben hier klare Vorteile und auch größeren Spielraum für kurzfristige Rücksetzer. Das Allzeithoch winkt.

Zusätzlich lesenswert:

BASF - Über dieser Hürde kann der Konter starten

ALLIANZ - Abverkauf geht weiter

DAX - Panik greift um sich

Freeport-McMoRan Inc.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)