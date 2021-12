IRW-News: Uranium Energy Corp.: Uranium Energy Corp. schließt Übernahme von Uranium One Americas ab und wird Amerikas größtes Uranbergbauunternehmen

IRW-PRESS: Uranium Energy Corp.: Uranium Energy Corp. schließt Übernahme von Uranium One Americas ab und wird Amerikas größtes Uranbergbauunternehmen

Corpus Christi, TX, 20. Dezember 2021 - Uranium Energy Corp. (NYSE American: UEC, das "Unternehmen" oder "UEC" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy-corp/ ) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die im endgültigen Aktienkaufvertrag mit Uranium One Investments Inc. eine Tochtergesellschaft von Uranium One Inc. ("Uranium One"), abgeschlossen hat und alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Uranium One Americas, Inc. ("U1A") für einen Gesamtkaufpreis von 112 Mio. $ in bar zusammen mit zusätzlichen 2,9 Mio. $ an geschätztem Betriebskapital (in erster Linie vorausbezahlte Versicherungs- und Grundstückszahlungen) und der Übernahme von 19 Mio. $ an Reklamationskautionen (die "Akquisition") übernommen hat. Uranium One ist der viertgrößte Uranproduzent der Welt und gehört zu Russlands staatlicher Atomenergiegesellschaft Rosatom.

Die Akquisition wurde vollständig aus den vorhandenen Barmitteln von UEC finanziert. Nach Abschluss der Transaktion verfügt UEC über ca. 120 Mio. USD an Barmitteln und liquiden Mitteln.

Amir Adnani, Präsident und CEO, erklärte: "Wir freuen uns sehr über den Abschluss dieser für UEC äußerst wertsteigernden Transaktion. Die Akquisition verdoppelt unsere Produktionskapazität in drei Schlüsselkategorien: Gesamtzahl der genehmigten ISR-Projekte in den USA, Ressourcen und Verarbeitungsinfrastruktur. Außerdem ist die Gelegenheit, eine fortschrittliche Anlagenbasis dieser Qualität von einem der weltweit führenden Unternehmen der Kernenergiebranche zu erwerben, äußerst einzigartig."

Herr Adnani schloss: "Mit dieser Akquisition erhöht sich das branchenführende ISR-Produktionsprofil von UEC in den USA auf 6,5 Millionen Pfund U 3O8 pro Jahr, basierend auf der genehmigten und installierten Kapazität unserer Hub-and-Spoke-Betriebe in Wyoming und South Texas. Zusammen mit unseren physischen Uranbeständen von 4,1 Millionen Pfund Uran, die in den USA gelagert werden, haben wir nun die unvergleichliche Fähigkeit, die US-Regierung und die Kernkraftwerke zuverlässig zu versorgen, während wir unseren Aktionären ein Engagement im am schnellsten wachsenden und ohne Absicherungsgeschäfte laufenden, reinen Urangeschäft, das an der NYSE American notiert ist, bieten."

Spencer Abraham, Vorsitzender der UEC und ehemaliger US-Energieminister, kommentierte: "Wir glauben, dass diese Akquisition die Entwicklung der einheimischen Uranproduktion beschleunigen wird, die Uran mit amerikanischem Ursprung für die gesamte Bandbreite des amerikanischen Uranbedarfs liefern kann. Wir sind stolz darauf, das Unternehmen zu sein, das diese bedeutenden U1A-Uranvorkommen erwirbt, die die Uranproduktionskapazitäten der USA erhöhen und, indem sie wieder in US-Eigentum übergehen, die Energieversorgung und die nationale Sicherheit der USA stärken. "

Highlights der Akquisition

Die U1A-Vermögenswerte befinden sich in erster Linie im Powder River Basin in Wyoming, dem produktivsten Uranabbaugebiet der westlichen Hemisphäre mit In-situ-Rückgewinnung (ISR"). Zu den Highlights der Akquisition gehören die folgenden Punkte:

Größtes UEC, ein US-amerikanisches Unternehmen

Uranbergbauunter mit Hauptsitz in Texas, ist das größte

nehmen der amerikanische

USA Uranbergbauunternehmen.

Transaktion mit hDurch die Übernahme verdoppelt sich die

ohem Produktionskapazität in drei

Wertzuwachs Schlüsselkategorien: Gesamtzahl der

genehmigten ISR-Projekte in den USA,

Ressourcen und

Verarbeitungsinfrastruktur.

Wyoming Hub and SSchaffung eines "Hub-and-Spoke"-Betriebs

poke in Wyoming für die UEC, dessen

Kernstück die U1A-Anlage in Irigaray

Strategie ist, eine der größten zentralen

Verarbeitungsanlagen in den Vereinigten

Staaten mit einer genehmigten Kapazität

von 2,5 Millionen Pfund

U

3O8 pro Jahr.

ProduktionsbereitUmfasst die produktionsbereiten Anlagen

von U1A, einschließlich des

ISR-Projekts Christensen Ranch mit vier

vollständig installierten Bohrlöchern

und sechs weiteren genehmigten oder im

Entwicklungsstadium befindlichen

Satelliten-ISR-Projekten, die mit dem

Reno Creek-Projekt von UEC kombiniert

werden.

Reno Creek SynergErwartet erhebliche Einsparungen bei den

ieeffekte Investitionskosten und tiefgreifende

Betriebssynergien mit dem genehmigten

und nahe gelegenen ISR-Projekt Reno

Creek von UEC,

das 45 Meilen von der Anlage Irigaray

entfernt

ist.

Erweiterung der RSicherung von ca. 37,6 Millionen Pfund U3

essourcen O

8 in historisch geschätzten gemessenen

und angezeigten Ressourcen und 4,3

Millionen Pfund

U

3 O8 in historisch geschätzten

abgeleiteten Ressourcen mit

beträchtlichem Wachstumspotenzial,

basierend auf unabhängigen technischen

Berichten, die für U1A erstellt wurden.

(*)(1)

Dominantes LandpaDurch die Akquisition wurde das

ket derzeitige Landpaket von UEC in Wyoming

um ca. 100.000 Acres erweitert, so dass

das Unternehmen nun

ca. 118.000 Acres in den ergiebigen

uranproduzierenden Power River und

Great Divide

Basins von Wyoming besitzt.

(*)-Die historischen Ressourcen von U1A werden von UEC nicht als aktuell behandelt, aber das Unternehmen plant, so bald wie möglich technische Berichte zu erstellen und vorzulegen, um die aktuellen Ressourcen zu ermitteln. (1)

Nächste Schritte

UEC hat mehrere Initiativen zur Integration der U1A-Aktiva in das UEC-Portfolio skizziert. Sie umfassen:

- Das Unternehmen plant, so bald wie möglich neue technische Berichte über die Projekte im fortgeschrittenen Stadium des U1A-Portfolios zu erstellen und einzureichen, um die aktuellen Ressourcen zu ermitteln, da die historischen Ressourcen von U1A von der UEC nicht als aktuell behandelt werden. (1)

- Vorantreiben technischer Studien zur Weiterentwicklung der Wyoming-Hub-and-Spoke-Strategie des Unternehmens, um die mit dem Reno-Creek-Projekt erwarteten erheblichen Einsparungen bei den Investitionsausgaben und Betriebssynergien zu nutzen.

- Das U1A-Portfolio besteht aus zusätzlichen mineralisierten Brachflächenprojekten, die UEC zu entwickeln beabsichtigt, um technische Ressourcenberichte zu erstellen.

- Durchführung einer Betriebsprüfung zur möglichen Erweiterung der zentralen Verarbeitungsanlage in Irigaray.

- Zusätzlich zu Reno Creek sollen die ISR-Projekte Moore Ranch und Ludeman in Wyoming als Produktionssatelliten vorangebracht werden, ebenso wie die Erschließungspläne des Unternehmens in Burke Hollow in Südtexas.

- Überprüfung und Integration der bedeutenden steuerlichen Verlustvorträge von U1, die zur Verrechnung mit künftigen Einkünften genutzt werden können. (2)

Das erworbene Portfolio

Das U1A-Projektportfolio (das "Portfolio"), das im Rahmen der Akquisition erworben wird, umfasst unter anderem sieben Projekte im Powder River Basin, von denen drei vollständig genehmigt sind, und fünf im Great Divide Basin. Das Portfolio besteht aus Dutzenden von unterexplorierten, mineralisierten Brownfield-Projekten, die von detaillierten Datenbanken mit historischen Uranexplorations- und -erschließungsprogrammen unterstützt werden, wodurch das Potenzial für eine Ressourcenerweiterung erheblich gesteigert wird.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63287/20122021_DE_UECCompleteAcquisition_FINALDE.001.jpeg

Hub & Spoke Historische Historisch

ISR-Portfolio gemessene und Abgeleitet

angezeigte

(1)

(1)

Projekte - TonnenKlasseU3 O 8TonnenKlasseU3 O 8

Satelliten nach (Mt) (% U3O(Mlbs) (Mt) (% U3O(Mlbs)

Irigaray

8) 8)

Irigaray & 9.5 0.074%15.50 0.1 0.068%0.14

Christensen Ranch

(a)

Zulässig-

Betriebsbereit

- Bereitschaft

Moore-Ranch (b) 2.4 0.060%3.21 0.0 0.047%0.04

Genehmigt - Baureif

Ludeman (c) 4.8 0.091%9.71 0.8 0.073%1.26

Genehmigt - Baureif

Allemand-Ross (d) 0.3 0.083%0.46 1.2 0.098%2.50

Genehmigungsverfahre

n eingeleitete -

Entwicklung

Barge (e) 3.9 0.051%4.36 - - -

Genehmigung der Plan

entwicklungned

-

JAB (f) 3.0 0.067%4.40 0.2 0.068%0.34

Genehmigungsverfahre

n eingeleitet -

Entwicklung

Wyoming ISR 37.65 4.28 (

Insgesamt (1) 1)

(a)-Die Mineralressourcen wurden in Übereinstimmung mit den CIM-Definitionsstandards klassifiziert. Der Cutoff-Gehalt beträgt 0,02 % eU3 O 8über eine Mindestdicke von 2 Fuß. Die Wirtschaftlichkeit der Mineralressourcen wurde nicht nachgewiesen. Die Produktion von U1A wurde abgezogen. - "Uranium One Q1 2019 Quarterly Report "Mineral Resource and Mineral Reserve Estimates".

(b)-Die Mineralressourcen wurden in Übereinstimmung mit den CIM-Definitionsstandards klassifiziert. Der Cutoff-Gehalt beträgt 0,02% eU3 O 8über eine Mindestmächtigkeit von 2 ft. und ein GT-Cutoff von 0,30 ft-%. Es wurde nicht nachgewiesen, dass die Mineralressourcen wirtschaftlich lebensfähig sind. Unabhängiger technischer Bericht - "Technical Report on Resources, Moore Ranch Uranium Project, Campbell County, Wyoming USA", WWC Engineering, 30. April 2019.

(c)-Die Mineralressourcen wurden in Übereinstimmung mit den CIM-Definitionsstandards klassifiziert. Der Cut-Off-Gehalt beträgt 0,02% eU3 O 8über eine Mindestmächtigkeit von 2 ft. und ein GT-Cut-Off von 0,25 ft-%. Es wurde nicht nachgewiesen, dass die Mineralressourcen wirtschaftlich lebensfähig sind. Unabhängiger technischer Bericht - "Technical Report on Resources Ludeman Uranium Project, Converse County, Wyoming, USA", WWC Engineering, 25. Januar 2019.

(d)-Die Mineralressourcen wurden in Übereinstimmung mit den CIM-Definitionsstandards klassifiziert. Der Cutoff-Gehalt beträgt 0,02% eU3 O 8über eine Mindestmächtigkeit von 2 ft. und ein GT-Cutoff von 0,25 ft-%. Es wurde nicht nachgewiesen, dass die Mineralressourcen wirtschaftlich lebensfähig sind. Unabhängiger technischer Bericht - "Technical Report on Resources, Allemand-Ross Uranium Project, Converse County, Wyoming, USA", WWC Engineering, 30. April 2019.

(e)-Die Mineralressourcen wurden in Übereinstimmung mit den CIM-Definitionsstandards klassifiziert. Der Cut-off-Gehalt beträgt 0,02 % eU3 O 8und ein GT-Cut-off von 0,25 ft-%. Es wurde nicht nachgewiesen, dass die Mineralressourcen wirtschaftlich rentabel sind. Unabhängiger technischer Bericht - "Barge Uranium Project Mineral Resource NI 43-101 Technical Report, Amended and Restated, Converse County Wyoming, USA", BRS Inc. vom 16. April 2019.

(f)-Die Mineralressourcen wurden in Übereinstimmung mit den CIM-Definitionsstandards klassifiziert. Der Cut-off-Gehalt beträgt 0,02 % eU3 O 8über eine Mindestmächtigkeit von 2 Fuß und ein GT-Cut-off von 0,25 Fuß-%. Es wurde nicht nachgewiesen, dass die Mineralressourcen wirtschaftlich lebensfähig sind. Unabhängiger technischer Bericht - "JAB Uranium Project Mineral Resource NI 43-101 Report, Amended and Restated, Sweetwater County, Wyoming, USA", BRS Inc. vom 16. April 2019.

Berater und Rechtsbeistand

VTB Capital plc fungierte als Finanzberater der Uranium Energy Corp. McMillan LLP fungierte als kanadischer Rechtsberater von UEC und Holland & Hart fungierte als US-Rechtsberater von UEC.

Haywood Securities Inc. fungierte als Finanzberater von Uranium One und Dorsey & Whitney LLP fungierte als US-Rechtsberater von Uranium One.

Vorsichtserklärung zu historischen Schätzungen und qualifizierten Personen

Das Akquisitionsportfolio von U1A enthält historische Schätzungen von (i) 37,6 Millionen Pfund U 3O 8in gemessenen und angezeigten Ressourcen und 4,3 Millionen Pfund U3 O 8in abgeleiteten Ressourcen, die in Übereinstimmung mit den CIM Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves und den National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, die von den Canadian Securities Administrators (NI 43-101") verabschiedet wurden, durch unabhängige technische Berichte für U1A geschätzt wurden. Da diese technischen Berichte jedoch nicht auf www.sedar.com veröffentlicht wurden und die darin enthaltenen Ressourcenschätzungen von UEC nicht als aktuelle Ressourcen verifiziert wurden, sollten diese Ressourcenschätzungen nicht als aktuelle Ressourcen betrachtet oder behandelt werden, sondern als "historische Schätzungen" gemäß NI 43-101 betrachtet werden. In jedem Fall wird die Verlässlichkeit der historischen Schätzungen als angemessen erachtet, aber eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, die es UEC erlauben würden, die historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen zu klassifizieren, weshalb UEC die historischen Schätzungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht als aktuelle Mineralressourcen behandelt. (1)

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden in Übereinstimmung mit den kanadischen behördlichen Anforderungen gemäß NI 43-101 erstellt und von Dayton Lewis, P.G., Manager of Resource Development Wyoming des Unternehmens, einer qualifizierten Person gemäß NI 43-101, überprüft.

Über Uranium Energy Corp

Uranium Energy Corp ist ein Uranbergbau- und Explorationsunternehmen mit Sitz in den USA. Als führendes amerikanisches Uranunternehmen treibt UEC die nächste Generation von kostengünstigen und umweltfreundlichen In-Situ-Recovery (ISR)-Uranprojekten voran. In Südtexas sind die Hub-and-Spoke-Aktivitäten des Unternehmens in unserer vollständig lizenzierten Hobson-Aufbereitungsanlage verankert, die ein zentraler Bestandteil unserer Palangana-, Burke Hollow-, Goliad- und anderer ISR-Pipeline-Projekte ist. In Wyoming kontrolliert UEC das Projekt Reno Creek, das größte genehmigte ISR-Uranprojekt in den USA, das sich noch in der Bauphase befindet. Darüber hinaus bieten die diversifizierten Beteiligungen des Unternehmens ein einzigartiges Portfolio an uranbezogenen Vermögenswerten, darunter: 1) eine bedeutende Kapitalbeteiligung an der einzigen Royalty-Gesellschaft in diesem Sektor, Uranium Royalty Corp; 2) in den USA gelagertes Uran; und 3) eine Reihe von Uranprojekten im Ressourcenstadium in Arizona, Colorado, New Mexico und Paraguay. In Paraguay besitzt das Unternehmen eine der größten und hochwertigsten Ferro-Titan-Lagerstätten der Welt. Der Betrieb des Unternehmens wird von Fachleuten geleitet, die in ihrer Branche ein anerkanntes Profil für hervorragende Leistungen haben, ein Profil, das auf jahrzehntelanger praktischer Erfahrung in den wichtigsten Bereichen der Uranexploration, -erschließung und -förderung beruht.

(1) Hinweis für U.S.-Investoren

Das U1A-Portfolio enthält 42 Mio. Pfund an "historischen Ressourcen", die vor kurzem gemäß den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven geschätzt wurden, jedoch nicht als aktuelle Ressourcen gemäß NI 43-101 betrachtet oder behandelt werden sollten. Diese Ressourcen sollten als "historische Schätzung" gemäß NI 43-101 betrachtet werden. In jedem Fall wird die Verlässlichkeit der historischen Schätzung als angemessen betrachtet, aber eine qualifizierte Person hat nicht genügend Arbeit geleistet, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressource zu klassifizieren, und UEC behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressource.

Die Mineralressourcen, auf die hier Bezug genommen wird, wurden in Übereinstimmung mit den Definitionsstandards für Mineralressourcen des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum gemäß NI 43-101 geschätzt und entsprechen nicht den Richtlinien des Industry Guide 7 der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC"). Darüber hinaus sind gemessene Mineralressourcen, angezeigte Mineralressourcen und abgeleitete Mineralressourcen, obwohl sie von den kanadischen Bestimmungen anerkannt und vorgeschrieben sind, keine definierten Begriffe gemäß SEC Industry Guide 7 und dürfen normalerweise nicht in Berichten und Registrierungserklärungen verwendet werden, die bei der SEC eingereicht werden. Dementsprechend haben wir sie in den Vereinigten Staaten nicht gemeldet. Investoren sollten nicht davon ausgehen, dass ein Teil oder die Gesamtheit der Mineralressourcen in diesen Kategorien jemals in Mineralreserven umgewandelt werden. Die Existenz dieser Begriffe ist mit großer Unsicherheit behaftet, ebenso wie die wirtschaftliche und rechtliche Machbarkeit. Insbesondere ist zu beachten, dass Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität aufweisen. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle oder ein Teil der gemessenen Mineralressourcen, angezeigten Mineralressourcen oder abgeleiteten Mineralressourcen jemals in eine höhere Kategorie aufgewertet werden. In Übereinstimmung mit den kanadischen Vorschriften können Schätzungen von abgeleiteten Mineralressourcen nicht die Grundlage für Machbarkeits- oder andere wirtschaftliche Studien bilden. Investoren sollten nicht davon ausgehen, dass ein Teil der gemeldeten gemessenen, angezeigten oder abgeleiteten Mineralressourcen, auf die hier Bezug genommen wird, wirtschaftlich oder rechtlich abbaubar ist.

(2) Die von U1A zum 31. Dezember 2019 gemeldeten Verluste beliefen sich auf 148,5 Mio. USD, aber die Abzugsfähigkeit dieser Verluste ist aufgrund der aktuellen und früheren Änderungen der Kontrolle über U1A begrenzt, und UEC wird das Ausmaß bewerten, in dem diese Verluste zum Ausgleich von Einkünften in künftigen Jahren nach dem Abschluss zur Verfügung stehen werden.

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen Aussagen über historische Fakten stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden US-amerikanischen und kanadischen Gesetze dar. Diese Aussagen beziehen sich auf Analysen und andere Informationen, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen und Annahmen des Managements beruhen. Alle anderen Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Worten oder Phrasen wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "erwartet" oder "nicht erwartet", "plant", "schätzt" oder "beabsichtigt", oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und sollten als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren zählen unter anderem Markt- und andere Bedingungen, die tatsächlichen Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, Abweichungen bei den zugrundeliegenden Annahmen im Zusammenhang mit der Schätzung oder Realisierung von Mineralressourcen, die Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung von Programmen und die daraus resultierende Verwässerung, die durch die Beschaffung von Kapital durch den Verkauf von Aktien verursacht wird, Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf jene, die mit der Umwelt, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, Erlaubnissen oder Finanzierungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauaktivitäten, Rechtsstreitigkeiten oder Anspruchseinschränkungen beim Versicherungsschutz verbunden sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die in dieser Pressemitteilung und in allen Dokumenten, auf die in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, enthalten sind. Bestimmte Angelegenheiten, die in dieser Pressemitteilung erörtert werden, sowie mündliche Aussagen, die von Zeit zu Zeit von Vertretern des Unternehmens gemacht werden, können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der Bundeswertpapiergesetze darstellen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in solchen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann es keine Garantie dafür geben, dass seine Erwartungen erfüllt werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bestimmten Risiken, Trends und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten abweichen. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Prognosen abweichen, und die sich auf das Unternehmen und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen auswirken können, sind in den vom Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen zu finden. Für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beansprucht das Unternehmen den Schutz des Safe Harbor für zukunftsgerichtete Aussagen, der im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten ist. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ergänzen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

