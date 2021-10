NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Sartorius nach Zahlen des Labordienstleisters und Pharmazulieferers von 565 auf 590 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe angesichts des starken dritten Quartals seine Schätzungen für die Jahre bis 2026 angehoben, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies gelte auch für die Beteiligung Sartorius Stedim Biotech, unter deren Dach das Biotech-Geschäft des Konzerns läuft. Auch die Konsensschätzungen für das kommende Jahr dürften nach Einschätzung Vossers nun steigen./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2021 / 00:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2021 / 00:16 / BST

