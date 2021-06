Klöckner & Co: Hohe Stahlpreise lassen die Kasse klingeln – Prognoseerhöhung treibt Aktie in die Höhe

Der Mai war kein besonders guter Monat für Aktionäre von Klöckner & Co. Während sich der Dax in kleinen Schritten in die Höhe schwang, verloren die Papiere des Stahlhändlers über 8 Prozent. Heute werden die Anleger belohnt, welche die Schwächephase durchgestanden haben. Auf einen Schlag geht es über 6 Prozent in die Höhe. Klöckner erhöht die EBITDA Prognose für das laufenden Geschäftsjahr.

Stahlpreise lassen die Kasse klingeln

Aufgrund der weiter deutlich gestiegenen Stahlpreise in Europa und den USA rechnet die Klöckner & Co jtzt damit, dass das operative Ergebnis (EBITDA) im zweiten Quartal 2021 wesentlich stärker ausfallen wird als erwartet. Vor diesem Hintergrund rechnet der Stahlhändler nun mit einem EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten von 260 – 290 Millionen Euro. Bislang hatten die Duisburger mit 130 – 160 Millionen Euro gerechnet.

Charttechnisch wird es immer interessanter

Mit dem heutigen Anstieg präsentiert die Aktie auch ein sehr interessantes Chartbild. Fast mustergültig ist der Kurs an der 50 Tage-Linie gedreht und hat jetzt sogar die 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend widerspiegelt, von untern nach oben durchbrochen. Sollte die Aktie zudem über die Marke von 12 Euro springen, so könnte dies den Aufwärtstrend noch verstärken.

Anleger sollten der Aktie heute trotzdem nicht mehr hinterherspringen. Das Papier hat sich aber einen Platz auf der Watchlist verdient.

