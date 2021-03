Klöckner & Co: Kurs kennt momentan nur den Weg nach oben – Aktie erreicht 2018er-Hoch

Die Papiere von Klöckner & Co haben ihre jüngste Rally am Montag mit einem Höchststand seit Herbst 2018 fortgesetzt. Die Anteile des Stahlhändlers gewannen 6 Prozent auf 9,785 Euro. In sechs Handelstagen kletterten sie inzwischen um gut 16 Prozent.

In der Vorwoche hatten die Experten der DZ Bank und von Jefferies in positiven Reaktionen auf die jüngsten Geschäftszahlen noch Potenzial bis auf rund 11 Euro signalisiert. Jefferies-Experte Alan Spence hielt die Markterwartungen für viel zu niedrig. Er rechnet mit einem Rekordquartal zum Jahresauftakt.