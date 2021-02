Negativer Wochenausklang im DAX: Infineon und Volkswagen gesucht

Abprall im DAX erfolgt

Die 14.000 waren am Donnerstag schon nicht lange sichtbar, am Freitag war diese Marke dann noch weiter entfernt. Direkt zur Markteröffnung kämpften wir mit den Wochentiefs:

Ganz kurz fiel der DAX darunter, konnte dann mit dem XETRA-Start aber eine starke Aufwärtsbewegung zeigen, die den Index bis zum Mittag zurück zum gestrigen Schlusskurs führte. Doch darüber hinaus gab es keine Notierungen und so blieb die 14.000 unerreichbar und es wurde nicht einmal die 13.900 auf dem Kurszettel verzeichnet.

Der Rücklauf am frühen Nachmittag brachte keine neuen Tiefs mit sich, aber im weiteren Verlauf auch keine neuen Hochs. So pendelte der DAX regelrecht ins Wochenende aus und verlor heute 93 Punkte mit folgendem Verlauf:

Die Konjunkturdaten aus den USA waren gemischt. Während das Konsumklima im Februar gegenüber dem Vormonat um 2,2 Punkte auf 76,8 Zähler fiel (der niedrigste Stand seit August 2020) war die Stimmung in der US-Industrie der Region Chicago sogar um 4,3 Punkte auf 59,5 Zähler gefallen.

Auf Wochensicht sind im DAX 1,5 Prozent Minus zu verzeichnen. Rund 200 Punkte Schwankungsbreite hielten die Anleger weiter in Atem.

Folgende Eckdaten sind aufgezeichnet worden:

Eröffnung 13.685,80 Tageshoch 13.881,26 Tagestief 13.673,07 Vortageskurs 13.879,33 Schlusskurs 13.786,29

Nachbörslich nahm der Druck an der Wall Street deutlich ab. Der Dow Jones stand zwischenzeitlich unter 31.000 Punkten und notiert nun wieder bei 31.250 Zählern. Damit kann der DAX im Späthandel auch wieder zur 13.850 schauen.

Welche Aktien standen im DAX-Handel heute im Fokus?

Aktien-Bewegungen im DAX

Dank der Zukäufe am US-Markt kam die Telekom erstmals in der Firmengeschichte auf die Umsatzmarke von 100 Milliarden Euro. Diese und weitere Eckdaten aus dem vergangenen Jahr wurden heute veröffentlicht. Am Morgen trug sie unser Händler entsprechend vor, ebenso wie die Zahlen der BASF.

Gewinner war heute jedoch die Infineon-Aktie. Nach der Dividendenausschüttung griffen Anleger wieder zu. Die Nachfrage nach Chips ist weiterhin hoch, besonders aus der Automobilindustrie. Daher zogen im Gleichklang Volkswagen und Daimler mit an. Bei Volkswagen waren zudem eigene Schätzungen positiv. Der Konzern erwartet im laufenden Geschäftsjahr 2021 einen signifikant höheren Umsatz gegenüber dem Vorjahr. Die Dividende für das abgelaufene Jahr soll je Vorzugsaktie 4,86 Euro betragen und damit konstant bleiben. Das erfreute die Anleger heute.

Auf der Flop-Seite standen zum Monatsausklang weiter die Werte, die bereits in den letzten Tage abgestraft waren. Dazu zählten die Delivery Hero und Beiersdorf. Bei Delivery Hero wirkten zudem die Zahlen des Konkurrenten DoorDash aus den USA nach. Dessen Aktien fielen nachbörslich stark, da zwar Umsatz gesteigert, aber der Gewinn unter dem Wachstum litt. Diese Sorgen haben Anleger nun auch bei Delivery Hero, die vor allem in Asien weiter auf Wachstumskurs sind.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie wirkte sich dieser Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Der Dax konnte mit dem Dip auf das Wochentief den vorab skizzierten Aufwärtstrend nicht mehr verteidigen. Wir haben diesen daher ab dem Corona-Tief aus dem März vor einem Jahr neu justiert:

Das erneute Scheitern an der 14.000 war gestern bereits ein negatives Zeichen. Der DAX schwingt insgesamt mit der Wall Street mit und hat deren Schwäche mit aufgenommen. Die Sorgen dort, insbesondere von den Anleihen und aus Sicht der Inflationsdaten erörtern wir zudem im neusten Wochenend-Video mit unserem Händler Henry:

