Neuer DAX-Rekord geschafft trotz Sorgen um Deutsche Bank

Aufwärtstrend langsam fortgesetzt

Die neue Handelswoche startete vorbörslich mit einem neuem Rekord, der an der 14.804 jedoch eine Barriere fand. Dort lag das bisherige Allzeithoch im DAX, auf dass wir das vorbörsliche Gespräch ausrichteten:

Direkt nach dem XETRA-Start war es dann soweit. Der Index schaffte den Sprung auf ein neues Rekordlevel und sorgte damit für einen positiven Wochenstart.

Auch wenn der Index noch einmal auf den Bereich des Freitagshandel hin korrigierte, konnten sich die Käufer zum Handelsende hin durchsetzen. Zwar wurde das alte Rekordhoch per Schlusskurs nur um wenige Punkte überboten, es blieb aber beim Schlusskurs bei einem Rekord.

Dies zeigen die Tagesparameter entsprechend auf:

Eröffnung 14.809,80 Tageshoch 14.845,42 Tagestief 14.756,04 Vortageskurs 14.748,94 Schlusskurs 14.817,72

Eine Tagesspanne von rund 100 Punkten und ein Trend, der sich vom Morgen an durchsetzte, zeugten von einer starken Marktverfassung:

Nachbörslich strebte der Dow Jones ebenfalls nah an sein Rekordlevel heran und beflügelte damit den DAX noch einmal um 50 Punkte.

Welche Aktien standen im DAX-Handel heute im Fokus?

Aktien-Bewegungen im DAX

Am Mittag berichtete Andreas Bernstein über den Druck auf die Aktien der Deutschen Bank:

Es stehen womöglich hohe Verluste an, nachdem ein bedeutender Hedgefonds mit Sitz in den USA in Zahlungsschwierigkeiten geraten ist. Gegenüber Nachschussforderungen der schweizerischen Bank Credit Suisse kam der Hedgefonds "Archegos Capital" nicht nach. Hier hält die Deutsche Bank entsprechende Anteile.

Noch ist eine Spekulation über die Höhe der Ausfälle etwas verfrüht sei, doch die japanische Investmentbank Nomura bezifferte ihren Verlust schon auf zwei Milliarden Dollar.

Auf der positiven Seite standen heute wieder die Autoaktien. Neben BMW und Volkswagen war auch erneut eine Deutsche Telekom gefragt, die ihren Aufwärtstrend damit fortsetzte.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:









Wie wirkte sich dieser Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Das mittelfristige Chartbild ist weiter positiv gestaltet. Der Aufwärtstrend war in der vergangenen Woche nicht in Gefahr und mit dem neuen Hoch hat sich dieser Trend technisch bestätigt:

Die nächste psychologische Schwelle könnte hier die runde Marke von 15.000 Punkten sein.

