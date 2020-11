onvista Mahlzeit: Dax gönnt sich ein verdientes Päuschen – Telekom, Varta, SMA Solar und neue interessante Kooperation im Wasserstoff-Bereich

Nach dem furiosen Start in die neue Woche gönnte sich der Dax heute eine Auszeit. Auch an der Wall Street ist die Euphorie über einen möglichen Impfstoff wieder abgeflacht. Jetzt gilt es die möglichen Profiteure zu finden, wenn der Impfstoff zugelassen wird. Bis dahin könnte die Märkte in einen leichten Seitwärtstrend einbiegen. Nach dem steilen Anstieg der vergangenen zwei Wochen wäre das allerdings auch begrüßenswert.

Im Dax gibt es heute noch einmal eine Flut an Zahlen zu verarbeiten. Die Telekom, Siemens, RWE und Merck haben heute ihre endgültigen Zahlen veröffentlicht. In den hinteren Reihen sehen wir Material von Varta, Sixt und SMA Solar. Zudem gibt es eine interessante fortgeführte Kooperation in der Wasserstoffbranche.

