onvista Mahlzeit: Dax immer noch mies drauf – Nio, Siemens Energy, Fuelcell und Goldman Sachs mit Hammer-Kursziel für Tesla

Der deutsch Leitindex will immer noch nicht an den guten November anschließen. So fällt der deutsche Leitindex in kleinen Schritten wieder zurück – heute wieder unter die Marke von 12.300 Punkten. Als Grund für die aktuelle Schwächephase gilt der immer stärker werdende Euro. Vielleicht nehmen aber auch nur einige größere Adressen vor Jahresende schon einmal ihre Gewinne mit.

Im Fokus standen am Mittwoch auch die chinesischen Aktien. Nach dem Senat hat jetzt auch das Repräsentantenhaus dem Gesetzt zugestimmt, dass sich in den USA gelistete Papiere aus dem Reich der Mitte den dort gängigen Bilanzregeln unterwerfen müssen. Das sorgte für kurze Verunsicherung unter den Anlegern.

Heute Abend überprüft die Deutsche Börse wieder die Zusammensetzung ihrer Indizes. Dabei könnte es einige Änderungen im SDax geben. Wer Auf- und wer Absteigen könnte, dass schauen wir uns in der heutigen Sendung mal genauer an.

Zudem dürfte der Run auf die Tesla-Aktie wieder in Fahrt kommen. Goldman Sachs hat sich ganz weit aus dem Fenster gelehnt.

