onvista Mahlzeit: Dax nach Ukraine-Eskalation im Panik Modus – Sberbank, Mercedes, Telekom und wo sind jetzt die sicheren Häfen?

Der Worst Case ist tatsächlich eingetreten. Wladimir Putin hat russische Truppen in die Ukraine geschickt und das Land wohl von mehreren Seiten angegriffen. Die internationalen Börsen schalten in den Panikmodus um und die Kurse fallen in den Keller. Der deutsche Leitindex verliert über 5 Prozent und fällt unter die Marke von 14.000 Punkten. Wie sollten Anleger mit der Situation umgehen. Lassen sich schon die ersten Schnäppchen finden?

Guten Zahlen werden heute am Markt keine Chance gegeben. HeidelbergCement, Mercedes und die Telekom liefern heute durch die Bank gute bis sehr gute Jahresergebnisse. Honoriert wird das allerdings nicht. Alle 40 Dax-Titel liegen deutlich im Minus.

Der russische Aktienmarkt hat zwar eine Stunde später aufgemacht als gewohnt, genützt hat es aber trotzdem nichts. Der RTX fällt über 30 Prozent in die Tiefe und leigt damit sogar unter dem Corona-Tief im März 2020. Einzelne Werte crashen über 60 Prozent in die Tiefe.

Öl und Gold hingegen können kräftig zulegen. Während die Nordseesorte Brent schon über 100 Dollar liegt, kratzt WTI gerade an dieser Marke. Auch das gelbe Edelmetall hat eine wichtige Marke ins Visier genommen – 2.000 Dollar.

Themen der heutigen Sendung: Dax, RTX, Doller, Gold, Öl, Gazprom, Sberbank, Deutsche Bank, Mercedes, Uniper, Shell, Gran Tierra, Telekom, HeidelbergCement, Tops&Flops, Rheinmetall, Hensoldt, Aixtron, Nel, Musterdepot & Zuschauerfragen

