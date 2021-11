onvista Mahlzeit: Dax ringt mit Inflationssorgen – Rivian, Beyond Meat, Siemens und gibt es ein „V-Problem“ mit Varta sowie Verbio?

Replaced by the video

Trotz einer weiter gestiegen Inflationsrate in den USA konnte der Dax heute sogar kurzfristig über die 16.100 springen und ein weiteres Allzeithoch generieren. Der Euro hingegen ist durch den größten Anstieg der Verbraucherpreis in den USA seit 31 Jahren kräftig unter Druck geraten. Viele Anleger scheinen davon auszugehen, dass die Fed wohl doch eher als geplant an der Zinsschraube dreht, da die hohe Inflation wohl kein so kurzfristiges Problem zu sein scheint. Auch bei den Mieten, Lebensmitteln und Fahrzeuge, gebraucht oder neu, die Preise deutlich angezogen sind.

Zahlreiche Zahlen gab es heute auch für die Anleger zu verarbeiten. So haben zum Beispiel im Dax Siemens, RWE, Merck und Delivery Hero ihre Bücher geöffnet. In den Hinteren Reihen haben K+S, Global Fashion Group und Zeal berichtet. Zudem stellt sich die Frage nach einem V-Problem, da auch Varta und Verbio mit ihrem Zahlenwerk keine Freude unter den Anlegern verbreiten.

Der Börsengang von Rivian war nicht nur der größtes des Jahres, er war auch ein voller Erfolg. Sollten Anleger bei dem Autobauer von Elektrofahrzeugen weiterhin ihre Chance suchen oderbietet sich eine Alternative an.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de