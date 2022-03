onvista Mahlzeit: Dax schiebt Sorgen beiseite – Apple, BASF, Nel und Tesla kündigt den nächsten Aktien-Split an

Replaced by the video

Die dunklen Wolken über den Märkten sind nicht kleiner geworden, die Sorgen der Anleger anscheinend schon. Zum Start in die neue Woche knüpft der Dax an seine Erholung von Freitag an und liegt gegen Mittag fast 2 Prozent im Plus. Es finden zwar neue Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau in der Türkei statt, aber die Messlatte für eine Einigung dürfte weiterhin sehr hoch liegen.

Aus den USA schwappen heute direkt einige gute Nachrichten vor Börsenstart rüber, Apple gewinn als erste Streaming-Dienst einen Oscar für den besten Film, Google vermeldet eine neue vielversprechende Kooperation und Tesla kündigt den nächsten Aktien-Splitt an.

Themen der heutigen Sendung: Dax, Tesla, Infineon, Ölpreis, Apple, Varta, Alphabet, RoolsRoyce, Bombardier, Mowi, BASF, Tops&Flops, Eventim, Nel, PowerCell, Musterdepot & Zuschauerfragen

