onvista Mahlzeit: Dax schielt Richtung 14.000 – Tesla, Siemens, Freenet und bei GameStop sind 27 Milliarden Dollar schon wieder futsch

Hattrick! Der deutsche Leitindex liegt den dritten Tag in Folge im Plus. Die Stimmung an den Märkten hellt sich Stück für Stück auf. Gute Zahlen von Amazon und der Google-Mutter Alphabet haben die Laune der Anleger weiter angehoben. Auch der Ausblick von Pfizer, die 2021 einen großen Sprung beim Umsatz erwarten, lässt die Anleger wieder mutiger werden.

Zudem hebt heute Siemens die Prognose für das laufende Geschäftsjahr an. Der Dax-Konzern ist besser als erwartet in sein Geschäftsjahr gestartet als erwartet. Joe Kaeser übergibt Siemens damit in einer sehr guten Verfassung. So gehört es sich.

In der Autobranche brodelt die Gerüchteküche weiterhin sehr kräftig. Im Mittelpunkt dabei: Apple, Kia, Tesla und BYD.

