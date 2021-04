onvista Mahlzeit: Eine Woche, in der es kräftig gewackelt hat – Nikola, Tesla, Daimler, ASML und Coinbase leidet weiter unter brutalen Bitcoin-Absturz

Replaced by the video

Der Dax hätte es schaffen können in dieser Woche mit einem blauen Auge davonzukommen. Aber die Steuerpläne von Joe Biden, die Bloomberg aufdeckte, machten dem Leitindex einen Strich durch die Rechnung. Obwohl die Pläne der US-Präsidenten gar nicht so einfach umzusetzen sind, hat es den Dax belastet und unter der vergangenen Handelswoche steht ein Minus von rund 1,8 Prozent. Obwohl der Dax mit einem neuen Allzeithoch in die neue Woche gestartet ist.

Direkt zu Wochenbeginn sorgte JPMorgan für ein Beben im internationalen Fußball, für das sie sich am Freitag entschuldigt haben. Damit dürfte das Thema „Super League“ wohl erst einmal vom Tisch sein, obwohl lediglich Real Madrid noch nicht aufgeben will.

Dienstag kam wieder dann wieder etwas Druck auf die Werte auf. Besonders Nvidia musste deutlich Federn lassen, da Boris Johnson das Wort nationale Sicherheit verwendete, um die ARM-Übernahme prüfen zu lassen.

Mittwoch wurde Netflix für seine Abonnenten-Zahlen abgestraft und ASML für seine Bilanz gefeiert, da direkt eine Prognoseerhöhung mit geliefert wurde.

Donnerstag stand dann ein Kauf von Investmenstar Cathie Wood im Mittelpunkt. Die Aktie schoss 33 Prozent in die Höhe.

Die Woche mit Mahlzeit:

Donnerstag: Dax setzt Erholung fort - Vuzix, Plug Power, SAP und neuer Cathie Wood Kauf hebt um 33 % ab

Mittwoch: Dax bricht Erholungsversuch ab - Netflix, ASML, Hugo Boss und braut sich bei Plug Power das nächste Unheil zusammen

Dienstag: Dax holt Luft - Nvidia, Telekom, Deutz und dieses Unternehmen wird als Amazon für Second Hand gehandelt

Montag: Dax nach neuem Allzeithoch vorsichtiger - Tesla, BMW, Bitcoin und JPMorgan sorgt für Beben im europäischen Fußball

