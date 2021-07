onvista-Top-News: Nervosität am Markt wird größer – Augen auf die Notenbanken – Twitter, ASML, UBS und IBM mit starken Zahlen, Didi unter Druck

Die Berichtssaison läuft auf Hochtouren und die meisten Unternehmen können die positive Welle aus dem zweiten Quartal fortsetzen, da die wirtschaftliche Erholung voranschreitet. Dies ist es auch, was die Märkte trotz der wachsenden Sorgen for einer steigenden Inflation, der Entwicklung der Delta-Variante und Warnzeichen am Anleihemarkt oben hält. Am Montag sind die Märkte deutlich eingebrochen, doch einmal mehr konnten die Haupt-Indizes sich schnell wieder in die Nähe der bisherigen Hochs zurückkämpfen.

Drei Fragen an Bernecker: Lohnt sich vor der Aufspaltung ein Einstieg in IBM, wird Morphosys mit der Constellation-Übernahme glücklich und droht jetzt eine größere Marktkorrektur?

Die Woche im Schnelldurchlauf:

Dax: Leitindex baut Gewinne aus - EZB bekräftigt expansiven Kurs ++ Konjunktur: Einkaufsmanagerindex mach Mut ++ Autobranche: Daimler und Continental gefragt

Dax: Leitindex klettert wieder über 15.500 Punkte ++ EZB: Anleger blicken vor Notenbank-Sitzung auf den Euro ++ Berichtssaison: Amadeus Fire, Stratec, Vantage Towers und Roche mit Zahlen

Dax: Marktumfeld bleibt nervös - Zahlen von SAP und Daimler enttäuschen ++ Cimic: Hochtief-Tochter mit Umsatz- und Gewinnplus ++ Reisebranche: Lufthansa, Fraport und Airbus mit Erholung

Dax: Leitindex berappelt sich nach schwerer Vortagskorrektur - geringe Handelsumsätze schränken Aussagekraft ein ++ ProSiebenSat.1: Prognose erhöht ++ Carl Ziess Meditec: Rekordhoch nach Kaufempfehlung

Dax: Neue Corona-Sorgen drücken Leitindex tiefer ++ Lufthansa, Airbus, Tui: Luftfahrt- und Reisebranche unter Druck ++ Hypoport: Starkes Halbjahr - Aktie wehrt sich gegen den Trend

Unternehmensmeldungen:

Deutsche Wohnen: Kommt der Übernahme-Deal mit Vonovia zustande? Annahmequote nach Fristende noch unter 50 Prozent

GlaxoSmithKline: Konzernaufspaltung soll die lang ersehnte Wende bringen - Analysten wie Anleger blicken zwiegespalten auf die Aktie

Shop Apotheke: Online-Arzneimittelhändler senkt Jahresprognose - enttäuschte Anleger strafen Aktie ab

Intel: Hohe PC-Nachfrage, doch das Geschäft mit Rechenzentren steht unter Druck - Anleger zeigen sich enttäuscht

Twitter: Quartalszahlen schlagen Markterwartungen - Aktie klettert im nachbörslichen Handel deutlich

Unilever: Gesenkter Ausblick sorgt für einige Enttäuschung - Aktie muss deutlich nachgeben

VW: Die hauseigene Software soll sich nicht vor Tesla oder Google verstecken müssen - Diess: „Größte Trasnformation seit Umstellung von Pferdekutschen zu Automobilen“

Didi: China erwägt herbe Sanktionierung - auch ein erzwungenes Delisting von den US-Börsen im Gespräch

About You: Börsen-Neuling präsentiert gute Geschäfte - hat der Wachstumskurs langfristig genug Power?

IPO: VW-Beteiligung Northvolt strebt Bewertung von bis zu 30 Milliarden an

Shop Apotheke: Jefferies spricht Kaufempfehlung aus - Schwächen sind nun eingepreist - Chancen zum E-Rezept gibt es nun „praktisch umsonst“

ASML: Die Situation am Halbleitermarkt treibt das Wachstum weiter und weiter - besser könnte es fundamental für ASML kaum aussehen

Coca-Cola: Konzern steigert Umsatz und Gewinn kräftig - Jahresprognose erhöht

LPKF Laser: Zahlen und Ausblick werden den Erwartungen der Anleger nicht gerecht - Aktie unter Druck

Netflix: Das Wachstum stockt - doch der Streaming-Gigant hat langfristige Pläne

Heidelbergcement: Auftragslage macht Mut - gleichzeitig geht der Konzernumbau weiter - so bewerten Analysten die Aktie jetzt

Daimler: Zahlen enttäuschen - Chip-Lieferengpässe machen dem Autobauer weiterhin zu schaffen

Software AG: „Ziemliches Gejubel“ über Q2-Zahlen - Aktie auf Hoch seit Oktober 2020

IBM: Starkes Cloudgeschäft sorgt für Umsatzanstieg - bietet sich vor der Konzernaufspaltung ein Einstieg an?

UBS: Starke Performance im Bereich Vermögensverwaltung treibt die Geschäfte an - „Unsere Geschäftsentwicklung nimmt immer mehr an Fahrt auf“

SAP: Führungswechsel, Corona-Krise und strategische Umschwünge - Umstieg auf die Cloudsoftware soll den Turnaround bringen - so bewerten Analysten die Aktie

Siemens: Ehrgeizigere Ziele nach dem großen Umbau der vergangenen Jahre - so bewerten Analysten die Aktie jetzt

IPO: Italienische Modemarke Zegna will per Spac an die New Yorker Börse

RWE: Flutkatastrophe wirkt sich auf Standorte des Energiekonzerns aus - Aktie unter Druck - wird das zum längerfristigen Problem?

Morphosys: Werden die Anleger langsam mit der Constellation-Übernahme warm? Aktie sendet leichtes Erholungszeichen

Makro-News:

Bitcoin: Musk als Retter in der Not - Tesla-CEO bestätigt privaten Besitz von Ethereum und Bitcoin im SpaceX-Firmenportfolio

Bitcoin: Kurs sinkt unter 30.000 Dollar und bricht nach unten aus dem Seitwärtstrend aus - so könnten die nächsten Kursziele aussehen

Plattformökonomie wächst um 1,6 Billionen Dollar

Dax: Index-Radar-Chartanalysten - „Dauerhafte Entwarnung“ erst wieder im Bereich von 15.600 Punkten

Aktienmärkte: Dax erholt sich nur mühsam vom Kursrutsch - droht nun eine heftige Marktkorrektur?

Eine Auswahl unserer Kolumnisten:

Kutzers Zwischenruf: Wenn es das Virus doch nicht gäbe

Steht die Vermögenspreisinflation vor einem deflationären Schock?

DAX – Massiver Sell Off aktiviert Korrektur

