Organigram: Großer Deal in der Cannabis-Branche! BAT steigt ein – Aktie hebt vorbörslich ab

Anfang 2019 hat der Marlboro-Cowboy sein Lasso nach der Cronos Group geworfen und hat sich für rund 1,8 Milliarden Dollar 45 Prozent an dem Cannabis-Produzenten geangelt. Heute streckt der Tabakriese BAT seine Fühler in der Branche aus und steigt bei Organigram ein. Die Aktie der Kanadier springt rund 40 Prozent in die Höhe.

Zwei Töchter finden zusammen

Die BAT Group (BAT) gibt heute die Unterzeichnung einer strategischen Kooperationsvereinbarung mit Organigram Inc., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der börsennotierten Organigram Holdings Inc., bekannt, die sich auf Forschungs- und Produktentwicklungsaktivitäten für erwachsene Cannabisprodukte der nächsten Generation konzentriert mit einem anfänglichen Schwerpunkt auf Cannabidiol (CBD).

Zudem steigt eine 100-prozentige Tochter von des Zigarettenherstellers BAT mit einer Beteiligung von 19,9 Prozent bei Organigram ein. Dafür erwirbt die Gesellschaft 58,3 Millionen Aktien zum Kurs von 3,792 Kanadische Dollar, was umgerechnet einer Summe von rund 147 Millionen Euro entspricht.

Beide Seiten sind zufrieden

„Die heutige Ankündigung unterstreicht unser Engagement, unsere Entwicklung in eine neue Zukunft voranzutreiben. Unser verbraucherorientierter Ansatz mit mehreren Kategorien, der für unseren weiteren Umbau von entscheidender Bedeutung ist, zielt darauf ab, Auswahlmöglichkeiten zu bieten und den sich wandelnden Bedürfnissen erwachsener Verbraucher anzupassen“, so Dr. David O’Reilly, Direktor für wissenschaftliche Forschung bei BAT.

„Dies ist ein enormer Meilenstein in der Entwicklung von Organigram. Die Zusammenarbeit mit BAT trägt maßgeblich dazu bei, unser Engagement für das Angebot innovativer Cannabisprodukte für Verbraucher und die Weiterentwicklung unserer langfristigen internationalen Strategie voranzutreiben“, kommentiert Greg Engel, Vorstandsvorsitzender von Organigram, den neuen Deal.

Von Markus Weingran

Foto: Lumppini/Shutterstock.com