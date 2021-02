Original-Research: Uzin Utz AG (von Montega AG)

Original-Research: Uzin Utz AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Uzin Utz AG

Unternehmen: Uzin Utz AG

ISIN: DE0007551509

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 26.02.2021

Kursziel: 85,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Charlotte Meese

Hohe Dynamik in Q4 führt zu massivem Ergebnissprung und zeigt Margenpotenzial - Mittelfristprognose erscheint daher konservativ

Wenngleich wir bereits in unserem Anfang Februar veröffentlichten Preview angesichts des positiven Marktumfelds und der hohen Kapazitätsauslastung ein starkes Jahresergebnis für Uzin Utz antizipiert hatten, überrascht uns das Ausmaß der jüngst publizierten Meldung mit einer Ergebnissteigerung von mehr als 30% im Vergleich zum bereits erfreulichen Vorjahreswert dennoch. In unserem erneut erhöhten Kursziel spiegeln sich nun sowohl das starke Ergebnis als auch die u.E. nachhaltig verbesserten Kostenstrukturen wider.

Der Ertrag in Q4 dürfte trotz unserer Annahme eines deutlich überproportionalen Anstiegs (MONe alt: Umsatz +0,9% yoy; EBIT +17,3% yoy) noch einmal signifikant über unseren Schätzungen liegen. Getrieben von einer hohen Nachfragedynamik im Jahresschlussquartal und einer daraus resultierenden Produktion an der Kapazitätsgrenze sowie einer konsequenten Kostendisziplin mit zumindest zum Teil temporären Effekten (u.a. Wegfall von Reise- und Messekosten) dürfte Uzin Utz auf Gesamtjahressicht bei einem geschätzten Umsatz von 389,2 Mio. Euro ein starkes operatives Ergebnisniveau von mindestens 39 Mio. Euro erreicht haben (MONe: 39,7 Mio. Euro). Auch die von uns nun prognostizierte deutliche Margenexpansion auf 10,2% (vs. 8,1% in 2019) ist vor dem Hintergrund des herausfordernden makroökonomischen Marktumfelds beachtlich. Das kommunizierte EBIT-Niveau für 2020 (>+30% yoy) impliziert bei u.E. zweistellig gestiegenen Erlösen in Q4 (MONe: 102,7 Mio. Euro; +13,7% yoy) eine überproportionale Ergebnissteigerung auf mindestens 13,2 Mio. Euro, was einer EBIT-Marge von 12,9% entspricht (vs. Q4/19: 5,7 %).

Wir haben unsere Schätzungen für das abgeschlossene Jahr an die neue Ergebnisindikation angepasst und halten aufgrund der starken Entwicklung trotz der angekündigten Investitionen eine Anhebung der Dividende auf 1,40 Euro (2019: 1,30 Euro) für möglich. Angesichts des ungeachtet der Krise stabilen Auftragsbestands im deutschen Bausektor (86 Mrd. Euro per 31.12.2020, -2,6% yoy) und jüngst beschlossener Subventionen für Sanierungs- und Neubauprojekte in einigen weiteren Kernmärkten des Unternehmens (u.a. Niederlande, Belgien) erwarten wir auch für die kommenden Quartale eine ausgeprägte Nachfragedynamik und eine hohe Kapazitätsauslastung in der Produktion. In Anbetracht gestiegener Beschaffungspreise (u.a. Rohstoffe, Fracht) halten wir auch Preiserhöhungen im aktuellen Jahr für nicht ausgeschlossen. Ausgehend von der erfreulichen operativen Entwicklung und dem positiven Marktumfeld in der Baubranche bewerten wir daher die mittelfristige Prognose auf Basis der PASSION-Strategie (u.a. EBIT-Marge 2025 um 8%) als zu konservativ. Daher haben wir unsere Schätzungen für die Profitabilität auch für die kommenden Jahre nochmals angehoben, sodass wir eine unstetige Margenexpansion und eine EBIT-Marge von 9,4% in 2025 als realistisch erachten (MONe alt: 8,9%).

Fazit: Das deutliche Ergebniswachstum untermauert einmal mehr die starke Positionierung von Uzin Utz und zeigt die operativen Potenziale des Unternehmens, welche u.E. nicht ausreichend in der Mittelfriststrategie und dem Kursniveau reflektiert sind. Wir bestärken unserer Kaufempfehlung bei einem erneut angehobenen Kursziel von 85,00 Euro (zuvor: 78,00 Euro).

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/22151.pdf

Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.