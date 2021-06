Salzgitter: Verkaufsempfehlung drückt Aktie unter Chartunterstützungen – UBS sieht die Papiere aufgrund fallender Stahlpreise verwundbar

Nachdem die Papiere von Salzgitter noch stark in den neuen Monat gestartet waren, grätscht dem Kurs heute eine Verkaufsempfehlung der UBS zwischen die Beine. Im frühen Handel rutschten die Papiere des Stahlkonzerns um über 4 Prozent auf 26,38 Euro ab und landeten damit zurück an der 50-Tage-Linie. Auch die kurzfristigere 21-Tage-Linie musste nachgeben.

UBS-Experte Andrew Jones rechnet im zweiten Halbjahr mit fallenden Stahlpreisen im Zuge steigender China-Exporte und einer schleppenderen Nachfrage in Europa. In einem schwächeren Preisumfeld seien die teuren Salzgitter-Papiere verwundbar, so Jones. Die geringe Dividendenrendite biete kaum Unterstützung.

Auch Thyssenkrupp und die Anteilsscheine des Stahlhändlers Klöckner & Co tendierten am Mittwoch schwächer.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: xalien / Shutterstock.com