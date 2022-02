Skillz: Ist die Story vorbei? – Cathie Wood schmeißt über 7 Millionen Aktien auf den Markt – Position mehr als halbiert

Die deutlichen Gewinne an der Nasdaq haben auch dem Flaggschiff von Cathie Wood, dem Ark Innovation ETF , gut getan. In den vergangenen 5 Tagen hat der ETF rund 16 Prozent an Wert gewonnen. Balsam auf die Seele der Starinvestorin nachdem sie zuletzt ja für das Festhalten an ihrer Strategie doch arg in die Kritik geraten war. Aber Cathie Wood hält immer dagegen und sagten vor nicht allzu langer Zeit: „Innovation sei jetzt im Angebot!“

Skillz: Von Schnäppchen zum Ladenhüter?

Auf die Aktie von Skillz scheint sich die Aussage von Cathie Wood allerdings nicht bezogen zu haben. Zu Wochenanfang schmeißt sie die Aktie im großen Still aus ihrem Ark Innovation ETF – fast 7,5 Millionen Aktien fliegen raus. Skillz ist eine mobile Online-Multiplayer-Plattform für Videospielwettbewerbe, die in eine Reihe von iOS- und Android-Spielen integriert ist. So können Spieler gegeneinander um Geld zocken. Obwohl das Unternehmen gut wächst scheint die Story an der Börse vorerst gegessen zu sein, da Skillz sehr aggressiv in Werbung für seine Spiele investiert, was zum Beispiel zur Folge hatte, dass im 3. Quartal das bereinigte Ebitda auf einmal mit 44 Millionen Dollar im Minus lag, nachdem es vor Jahresfrist noch positiv war. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Aktie allerdings schon einen großen Abstand zu ihrem Allzeithoch, das Anfang Februar mit 46,26 markiert wurde.

Fast 90 Prozent unter dem Höchstkurs

Viele US-Techwerte wurden im vergangenen Jahr und auch zu Jahresbeginn ausgebremst bis abverkauft, aber nicht viele hat es dabei so schlimm zerlegt wie die Papiere von Skillz. Aktuell notiert die Aktie bei 4,81 Dollar und damit hat der Kurs in noch nicht einmal einem Jahr um 89 Prozent vom Allzeithoch nachgeben. In dieser ganzen Zeit ist Cathie Wood der Aktie mehr oder weniger treu geblieben und hat immer mal wieder einen Dipp nachgekauft. Jetzt scheint die Starinvestorin allerdings die Geduld mit dem Papier verloren zu haben. Zu Wochenbeginn hielt der Ark Innovation ETF noch etwas mehr als 10 Millionen Papiere von Skillz. Fast 7,5 Millionen davon sind Montag allerdings aus dem ETF geflogen.

Obwohl die Aktie so stark an Wert verloren hat, kommt sie immer noch auf einen Börsenwert von fast 2 Milliarden Dollar. Anleger sollten die es Cathie Wood gleichtun und sich vorerst von dem Papier trennen. Es ist noch nicht abzusehen, wo der Kurs seinen Boden bildet. Aktuell ist er das berühmt, berüchtigte fallende Messer in das Anleger nicht greifen sollten.

Von Markus Weingran

Foto: Dennis Diatel / shutterstock.com