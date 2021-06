Stahlhändler Klöckner & Co rechnet dank Stahlpreisanstieg mit mehr Ergebnis

DUISBURG (dpa-AFX) - Dem Duisburger Stahlhändler Klöckner & Co (KlöCo) spielen die steigenden Stahlpreise in die Karten. Weil die Preise in Europa und den USA weiter deutlich gestiegen sind, rechnet das im SDax notierte Unternehmen im laufenden zweiten Quartal mit deutlich mehr operativem Gewinn, wie es am Dienstag in Duisburg mitteilte. So soll das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im zweiten Quartal zwischen 260 und 290 Millionen Euro betragen statt wie bisher veranschlagt zwischen 130 und 160 Millionen. Die Aktie von KlöCo zog auf die Nachricht hin deutlich an. Die Zahlen für das zweite Quartal legt das Unternehmen am 10. August vor./men/fba