Tagesausblick für 19.6.: DAX schwächelt. Wirecard bricht ein!

Am Anleihemarkt bewegten sich die Renditen kaum von der Stelle. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen blieb bei minus 0,44 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere notierte bei 0,70 Prozent. Die Edelmetalle entwickelten sich mehrheitlich etwas schwächer. Gold und Silber können allerdings weiterhin die wichtigen Marken von 1.700 US-Dollar bzw. 17 US-Dollar verteidigen. Auch am Ölmarkt gab es kaum Bewegung zu beobachten. Brent und WTI pendelten weiter in ihrer jeweiligen 3-Tage-Range. Die Ölpreise notieren aktuell bei 41,2 US-Dollar (Brent) bzw. 38,4 US-Dollar (WTI) pro Barrel.

Unternehmen im Fokus

BASF-Chef Martin Brudermüller präsentierte sich auf der heutigen Hauptversammlung sehr zurückhaltend. Selbst einen Verlust im 2. Quartal konnte er nicht ausschließen. Dennoch legte das Papier heute zwei Prozent zu. Die britische Aufsicht verhängte gegen die Commerzbank eine Millionenstrafe. Die Aktie gab daraufhin über sechs Prozent nach. Die US-Tochter der Deutschen Telekom, T-Mobile gibt sich für das zweite Quartal optimistisch und bringt den Verkauf der Prepaid-Tochter von Sprint voran. Die T-Aktie zählte heute zwar zu den festeren Titeln. Im Bereich von EUR 15,30 scheint die Luft jedoch im Moment etwas dünn zu werden. Die Deutsche Lufthansa setzte den Sinkflug heute fort und erreichte bei EUR 9,75 eine wichtige Unterstützungsmarke. Puma schwächelte nachdem der Großaktionär Artemis eine Wandelanleihe platziert und den Anteil am Sportartikelhersteller damit reduzieren will. Zalando stellte gute Zahlen für Q2 in Aussicht und beflügelte damit die Aktie des Onlinehändlers.