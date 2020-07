Taulia beruft Christian Lindemann zum Director of Supply Chain Finance EMEA

Lindemann wird die Präsenz von Taulia im Raum EMEA ausbauen

Taulia, führend bei Technologielösungen für Working Capital, hat heute die Berufung von Christian Lindemann zum Director of Supply Chain Finance EMEA bekannt gegeben. Von der Schweiz aus wird er als Fachmann für Working-Capital-Lösungen im Raum EMEA tätig sein. Im Rahmen seines umfassenden Aufgabengebiets wird Lindemann mithilfe seiner fundierten Kenntnisse der Supply Chain Finance die Vertriebs-, Marketing- und Produktorganisationen unterstützen, um die Lösungen und Präsenz von Taulia auf dem Markt weiter zu stärken.

Lindemann bringt vierzehn Jahren Berufserfahrung in der Bank- und Finanzbranche zu Taulia mit. Zuvor war er bei der Macquarie Group in der Abteilung Corporate and Asset Finance tätig. Im Jahr 2008 war er Mitbegründer des Finanzdienstleistungsunternehmens SCC Swiss Commercial Capital, das später von der Macquarie Group übernommen wurde. Er hat einen Master-Abschluss in Management von der Universität Freiburg.

Michael Rieskamp, Managing Director, EMEA, sagte: „Christian kommt in einem kritischen Moment des raschen Wachstums in Europa zu uns. Er bringt eine Menge Erfahrung im Bereich Supply Chain Finance mit und seine Leitung wird einen entscheidenden Beitrag zur Stärkung und Bereitstellung unseres einzigartigen Produktangebots leisten.“

„Der Bedarf an Supply Chain Finance nimmt insbesondere in Europa zu und ich möchte diese Entwicklung begleiten, um allen Unternehmen beim Überleben und Gedeihen zu helfen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Taulia bei der Entwicklung der besten Lösung für Supply Chain Finance auf dem Markt“, erklärte Christian Lindemann.

Über Taulia

Taulia ist ein führender Anbieter von Working-Capital-Lösungen mit Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien. Durch eine einzigartige Kombination seiner Technologieplattform, Mitarbeiter und Prozesse hilft Taulia Unternehmen, den in ihrer Lieferkette gebundenen Wert freizusetzen. Dazu werden ineffiziente und häufig manuelle Verfahren im Working Capital Management durch technologiebasierte Strategien zur Working-Capital-Optimierung ersetzt. Die Vision von Taulia ist die Schaffung einer Welt, in der jedes Unternehmen gedeiht, indem Einkäufer und Lieferanten die Wahl erhalten, wann sie bezahlen bzw. bezahlt werden. Ein Netz aus zwei Millionen Unternehmen nutzt die Technologie von Taulia und das Unternehmen verarbeitet jedes Jahr über 500 Milliarden Dollar. Zu den weltweit größten Unternehmen, die Taulia vertrauen, zählen Kunden wie Airbus, AstraZeneca, Nissan und Vodafone. Weitere Informationen finden Sie unter www.taulia.com

