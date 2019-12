Tesla: Preise für in China produzierte Model 3 sollen gesenkt werden – Aktie weiter ungezähmt

Der Elektroautobauer Tesla will Insidern zufolge durch niedrigere Preise das China-Geschäft ankurbeln. Tesla erwäge, den Verkaufspreis für das in China produzierte Model 3 im kommenden Jahr um 20 Prozent zu senken, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. So könnten mehr Teile aus lokaler Produktion verwendet werden, was Kosten sparen würde.

Mit niedrigeren Preisen könnte Tesla auch andere Anbieter unter Druck setzen, zumal der weltgrößte Markt für Elektroautos zuletzt an Schwung verloren hatte.

In der letzten Woche hatte es Medienberichte gegeben, dass der Autobauer die Preise für importierte Model 3 Fahrzeuge in China im Januar erhöhen will. Genaue Beträge wurden nicht genannt.

Tesla hat eine Gigafabrik in Shanghai errichtet und will den Markt in Zukunft von dort aus beliefern, im Oktober wurde probeweise die Produktion im Werk aufgenommen und bis Ende diesen Jahres sollen mindestens 1.000 Model 3 pro Woche produziert werden.

Die Aktie läuft weiter auf hohem Niveau und arbeitet sich zurück in Richtung des Rekordhochs von 385 Dollar. Auf Wochensicht beläuft sich das Plus der Aktie auf knapp über 8 Prozent, die Trendlinien des 200- und 50-Tage-Durchschnitts sind weiterhin intakt, die 21-Tage-Linie konnte jüngst nach einem kurzen Rücksetzer wieder durchbrochen werden. Vorbörslich steht sie an den US-Märkten mit 0,66 Prozent im Plus.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Arcansel / Shutterstock.com

