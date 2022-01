UBS belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 149 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP nach endgültigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 149 Euro belassen. Mit Blick auf den Free Cashflow könnte sich etwas Enttäuschung breit machen, schrieb Analyst Michael Briest in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Andererseits komme die Software S/4HANA bei den Kunden gut an. Bei den Cloud-Angeboten sei das Wachstum in der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) nach wie vor stärker als in Nordamerika./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2022 / 07:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2022 / 07:29 / GMT

