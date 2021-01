UBS hebt Ziel für HeidelbergCement auf 71,50 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für HeidelbergCement von 68,50 auf 71,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Alles in allem beurteile er die Aussichten für die europäische Baustoffbranche in diesem Jahr positiv, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Sein Optimismus basiere vor allem auf der Hoffnung auf Konjunkturprogramme zur Ankurbelung insbesondere der US-Wirtschaft. Hinzu komme der starke Immobilienmarkt, der durch Neubauern oder Renovierungen von dem Wunsch der Menschen profitiere, ihre Wohnsituation zu verbessern. Die Aktien von HeidelbergCement blieben derweil unterbewertet./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2021 / 18:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2021 / 18:07 / GMT

