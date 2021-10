Valneva: Aktie schießt weiter in die Höhe – Probleme bei Novavax verstärken Aufwärtstrend

Bereits zu Wochenbeginn stand die Aktie des französischen Biotech-Unternehmens ganz oben auf der Kaufliste der Anleger, nachdem der Impfstoffkandidat von Valneva gute Daten aus einer klinischen Studie vorweisen konnte. Zum Vergleich führten die Franzosen an, dass die Daten einen besseren Immunschutz zeigen würde als der Impfstoff von Astra Zeneca. Der Aktie bescherte dies ein Kursplus von über 20 Prozent. Heute steigt die Aktie fast wieder in der gleichen Größenordnung. Hintergrund sind Probleme bei Novavax.

Milliarden von Dosen gefährdet

POLITICO hat am Dienstag berichtet, Produktionsprobleme Milliarden von Impfstoff-Dosen gefährden würden. Bei der Nachricht zu den Verzögerung beruft sich das Online-Portal auf drei Personen, die mit den Gesprächen zwischen dem in Maryland ansässigen Novavax und der Regierung von Biden vertraut sind. Die Probleme dürften insbesondere die Impfstoff-Kampagne des internationalen Konsortiums COVAX gefährden, die ärmere Länder mit erschwinglichen Impfstoffen versorgen will. Novavax sollte hierfür mehr als zwei Milliarden Dosen bis Ende 2022 liefern, was ein entscheidender Schritt zur Beendigung der Covid-19-Pandemie gewesen wäre.

Des einen Leid ist des anderen Freud

Genau wie Novovax setzt Valneva bei der Entwicklung seines Impfstoffes auf das traditionelle Verfahren. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass die Franzosen auf einen Todimpfstoff setzen, während die Amerikaner einen proteinbasierten Ansatz verfolgen. Der Rückschlag bei Novavax verleiht der Aktie von Valneva heute erneut Flügel. Jetzt könnte es sein, dass die Franzosen ihren Impfstoff eher auf den Markt bekommen.

Allerdings sind die Aussichten für Valneva auch ohne die Panne bei Novavax gut. Sollte der Impfstoff zur Zulassung kommen, dann dürfte er eine gute Alternative für die Menschen sein, die vor den mRNA-Impfstoffen zurückschrecken.

Allerdings bleibt das Risiko trotzdem hoch. Der Kurs zeigt auch, wie die Aktie reagiert, wenn die Nachrichten nicht so gut sind. Mutige Anleger springen trotzdem nach einer kurzen Beruhigung des Kurses auf die Aktie drauf.

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

Von Markus Weingran

Foto: Ink Drop / shutterstock.com